‘Saar aan Huis’ breidt uit: vanaf 1 januari ook actief binnen de gemeente Berkelland

BERKELLAND – Wilt u in uw vertrouwde omgeving blijven wonen maar kunt u wat ondersteuning gebruiken? De druk op mantelzorgers voor ouderen, chronisch zieken en mensen vanuit de revalidatie is de laatste jaren fors toegenomen. Mensen blijven langer thuis wonen, het takenpakket van de reguliere thuiszorg is de laatste jaren uitgekleed en kinderen wonen niet altijd in de buurt. Ondersteunende taken zoals een boodschapje doen, voorbereiden van de maaltijd, samen op pad, maar ook gewoon even het dagelijkse nieuws uit de eigen woonomgeving doornemen, zijn taken die door mantelzorgers worden uitgevoerd. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn, buren of vrienden. Zij kunnen niet altijd tijd vrijmaken die nodig is om hun dierbaren te ondersteunen.

Op die momenten is de mantelzorg van Saar aan Huis dé oplossing om mensen zo lang als mogelijk, prettig en verantwoord thuis te laten wonen. Saar aan Huis biedt mantelzorg op maat. Ook worden we steeds vaker ingezet om de partners van mensen met geheugenproblemen te ontlasten. Zij zijn vaak 24/7 in de weer en zijn overbelast. Door een middag in de week een Saar van Saar aan huis in te schakelen kunnen zij het beter aan.

Het tarief voor een reguliere “Saar” is € 25 per gewerkt uur. Dit wordt betaald vanuit eigen middelen of Persoons Gebonden Budget (PGB). Steeds meer verzekeraars hebben vervangende mantelzorg opgenomen in hun aanvullende polisvoorwaarden. Voor CZ, a.s.r. en ONVZ, Nationale Nederlanden, Achmea Zilveren Kruis is Saar aan Huis een van de voorkeursaanbieders.

‘Saar aan Huis’ is een landelijk organisatie met inmiddels 33 vestigingen. Linda Roodhuizen is in 2017 gestart met de vestiging binnen Deventer, Lochem, Rijssen-Holten en groeit snel. Sinds 1 januari is deze vestiging uitgebreid en nu ook actief binnen de gemeente Berkelland.

De verhalen van een Saar Onze ‘Saars’ worden soms geconfronteerd met ontroerende verhalen. Deze verhalen laten zien hoe mooi het werk als Saar kan zijn:

’Beiden zijn ze boven de 90. Ze hebben elkaar en dat is fijn. Alles gaat langzamer en kost steeds meer energie. Er zijn ook geheugenproblemen. De kinderen doen veel voor ze en combineren dit met hun eigen werk en gezin. De thuiszorg komt dagelijks voor de medicatie en steunkousen, maar kunnen geen aanvullende zorg leveren. Zij stelden ‘Saar aan Huis’ voor. Inmiddels komt er al een tijdje een Saar. Wat zijn ze blij en dankbaar. De Saar helpt bij het geven van structuur aan de dag, houdt gezelschap, draait een wasje en bereidt de maaltijden voor. Samen gaan ze ook op pad. Er is een fijne klik en de Saar snapt wat nodig is’..

Mantelzorgondersteuning nodig? ‘Saar aan Huis’ is elke dag van de week inzetbaar vanaf een paar uur per week tot 24 uur per dag. Ook ter vervanging van de mantelzorg tijdens vakanties, tijdelijke zorg bij revalidatie of als u of uw dierbare op de wachtlijst staat voor bijvoorbeeld een Woonzorglocatie. ‘Saar aan Huis’ werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties, casemanagers dementie en woonzorglocaties.

Meer informatie? U kunt contact opnemen via linda.roodhuizen@saaraanhuis.nl, 06-41557452 of www.saaraanhuis.nl De eerste Saars uit Berkelland hebben zich inmiddels al aangemeld, maar Roodhuizen hoopt op korte termijn meer Saars te mogen verwelkomen.