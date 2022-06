Gemeente Bronckhorst genomineerd als Global Goals gemeente

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst is genomineerd voor de Global Goals gemeenteverkiezing 2022. Tijdens de VNG Global Goals Meet-up in Den Haag werd Bronckhorst genomineerd in de categorie Visionair.

De nominatie is voor Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Een uniek project waar duurzaamheid en natuur hand in hand gaan: 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

Bronckhorst is Global Goals gemeente

Bronckhorst is een Global Goals gemeente en heeft zich aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. De 17 Global Goals (of Sustainable Development Goals of SDG’s) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de landen van de Verenigde Naties zijn aangenomen, en vormen voor de periode tot 2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda. De inzet van gemeenten is hierbij onmisbaar, omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met opgaven van lokale overheden. Jaarlijks zetten gemeenten zich in voor het bereiken van een duurzame en inclusieve samenleving.

Bekendmaking winnaar

Op 28 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het VNG-jaarcongres. Meer informatie over de Global Goals is te vinden op vng.nl/artikelen/over-gemeenten-4-global-goals.

