Verhaal van Gelderland: vier geïllustreerde boeken over de geschiedenis van Gelderland

GELDERLAND – Voor het eerst is de Gelderse geschiedenis beschreven in een compleet overzichtswerk: op 10 november verscheen het Verhaal van Gelderland. De nieuwe vierdelige boekenreeks werd gepresenteerd in het Huis der Provincie. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis en hoofdredacteur, reikte het eerste exemplaar uit aan Commissaris van de Koning John Berends. De vier boeken vormen samen een compleet en rijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van Gelderland.

Een rijk geïllustreerd overzichtswerk

Het Verhaal van Gelderland beschrijft in vier boeken het verloop van de Gelderse geschiedenis. Elk deel is ruim voorzien van illustraties en kaarten. De boeken behandelen de grote lijnen van de Gelderse geschiedenis van prehistorie tot 2020, maar gaan ook in op de vele regionale verschillen en lokale eigenaardigheden.

Commissaris van de Koning, John Berends, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Daarbij gaf hij aan trots te zijn op dit werk: “Het is toch wel heel bijzonder dat we als provincie zo’n mooi overzichtswerk hebben over de geschiedenis.”

Deskundigheid uit de hele provincie

Ruim dertig auteurs en redactieleden werkten de afgelopen drie jaar aan de vier boeken, allen kenners van de betreffende periode en de Gelderse geschiedenis. Zij kwamen regelmatig bijeen om hun bevindingen rondom thema’s als landschap, religie, economie en de relatie tussen Gelderland en de rest van de wereld met elkaar te bespreken. De auteurs werden daarbij ondersteund door het volledige Gelderse erfgoedveld.

“Samenwerking met de achterban stond vanaf het begin hoog in ons vaandel”, vertelt Dolly Verhoeven. “In januari 2019 ondertekenden ruim 100 musea en historische verenigingen een convenant waarin ze beloofden te helpen met het leveren van informatie en beeldmateriaal. Die belofte hebben ze gehouden! Niet alleen ontvingen we talrijke tips en verhalen, ook hebben veel partners gratis of tegen een zeer gereduceerde vergoeding beeldmateriaal geleverd.”

Een provincie gekenmerkt door verschillen

De provincie Gelderland wordt gekenmerkt door regionale verschillen, die vaak hun oorsprong vinden in de ligging en het landschap van de diverse regio’s. Juist deze verschillen maken de provincie uniek.

“Het hertogdom Gelre bestond al uit 4 kwartieren. Dit is tot de dag van vandaag in Gelderland terug te zien en te ervaren. In landschap, cultuur en mentaliteit. Dit maakt Gelderland bijzonder en uniek in Nederland. En dat maakt dit overzicht van de Gelderse geschiedenis juist ook zo belangrijk.”, aldus Peter Drenth, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed.

De geschiedenis van de provincie is nu opgeschreven, maar het verhaal van Gelderland wordt al door de hele provincie verteld. De diversiteit van de Gelderse musea is groot. Van Tweede Wereldoorlog tot natuur, van prehistorie tot moderne kunst, over vrijwel elk onderwerp is een museumbezoek mogelijk. Het verhaal van Gelderland wordt verteld op al deze plekken. Erfgoed Gelderland onderzoekt samen met de Gelderse erfgoedorganisaties hoe zij dit verhaal gezamenlijk kunnen presenteren. Er wordt in kaart gebracht welk stukje van de geschiedenis waar wordt verteld. Dat biedt vervolgens nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van samenwerking.

Vier delen

Verhaal van Gelderland bestaat uit vier delen. Deel 1, getiteld Gelderland voor het Gelderland werd, beschrijft de periode van prehistorie tot 1025. Deel 2, Gelderland als zelfstandig graafschap en hertogdom, gaat over de geschiedenis van 1025 tot 1543, deel 3, Gelderland als Nederlands gewest, over de periode 1543 tot 1795 en deel 4, Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden, over 1795 tot 2020. De boeken zijn als set en los verkrijgbaar.

Het Verhaal van Gelderland is tot stand gekomen in opdracht van en gefinancierd door provincie Gelderland. De uitgave verscheen op 10 november bij Boom uitgevers Amsterdam. Wil je een digitale proef of recensie-exemplaar? Neem dan contact op met Stephan Debouillé van Boom Uitgevers Amsterdam via s.debouille@boom.nl of 06 814 21 673.

