Vier de Lente op Hackfort

VORDEN – Nu de temperatuur stijgt, steken op Hackfort de voorjaarsbloeiers hun kopjes boven de grond. Een teken dat de lente in aantocht is. Om dat te vieren, zetten de boswachters op zondag 8 maart van 10:30 tot 14:30 uur de poorten van het voorplein bij kasteel Hackfort open. De boswachters verwelkomen je en het beplantingsplan van voorplein en parkbos ligt ter inzage. Tegen betaling kan je mee met korte excursies (vol is vol) of zelf op zoek naar voorjaarsbloeiers met een handige zoekkaart (alleen contante betaling mogelijk). Bezoek van het voorplein is gratis.

Speciale zoekkaart

Is het nou het lenteklokje of het zomerklokje? En wat is het verschil tussen het vingerhelmplantje en de holwortel? De boswachters en tuinbaas vertellen het graag op 8 maart. Normaal gesproken staat begin maart het voorplein van kasteel boordevol krokussen en sneeuwklokjes. Welke voorjaarsbloeiers nu te zien zijn, is afwachten. Zeker nu de temperatuur al zo vroeg aangenaam hoog is. De bloemen komen ieder op hun eigen moment in bloei tussen februari en mei. Om niets te missen van de verschillende bloemen, is er een zoekkaart verkrijgbaar waarmee je op 8 maart, maar ook daarna kan zien wat er nou precies zo mooi staat te bloeien.

Mooi Hackfort dankzij vrijwilligers

Dat het er zo mooi uitziet op Hackfort, hebben we te danken aan vele enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben de laatste jaren met hun blote handen zo’n half miljoen bollen geplant!

Niet alleen deze stinzenvrijwilligers leveren gouden werk, ook de vrijwilligers in de moestuin en watermolen leveren hun bijdrage aan een mooi landgoed.

Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op: www.natuurmonumenten.nl/agenda