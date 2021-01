Vlogs brengen Achterhoekse cultuurparels in beeld.

Deel dit bericht

ACHTERHOEK – De Achterhoek barst van mooie initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed. Daar zijn talloze vrijwilligers bij betrokken die zich vol passie en belangeloos inzetten voor de regio. Dat is niet altijd even zichtbaar, ten onrechte! In een tiental vlogs neemt Marleen Hoftijzer de kijker mee “in de keuken” van een Achterhoeker die op zijn of haar eigen wijze betrokken is bij een cultureel project. En dat levert prachtige inspirerende portretten op van negen bijzondere Achterhoekers. Bij elk van hen speelt cultuur en erfgoed op een verrassende manier een rol in hun leven. In elke video van de serie Cultuur Erfgoed Achterhoek 2021 wordt met trots in beeld gebracht naar dat wat kan in de Achterhoek en wat er al is. In de 10e vlog zie je de ontwikkeling van het gemeente overschrijdend project De Silo Art tour

Aalten De vertelkoffer

Berkelland Oerdorp

Bronckhorst Bilderspad

Doesburg Voorleesbrigade

Doetinchem De Stadsboerin

Montferland Cultuur

Oost Gelre Achterhoekse roots

Oude IJsselstreek Muziek

Winterswijk KunstOer

Cultuur en Erfgoed Achterhoek

Achterhoekse cultuurparels in beeld brengen en mooie verbindende regionale projecten opzetten, dat is waar het Cultuur- en ErfgoedPact Achterhoek voor staat. Hèt pact is een samenwerkingsverband van negen Achterhoekse gemeenten. Dit jaar start een nieuwe pactperiode van vier jaar en deze wordt afgetrapt met de lancering van deze vlogs. Voor elke gemeente één. Hiermee wordt het cultureel kapitaal van de Achterhoek in beeld gebracht.

