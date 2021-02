Al 6000 tasjes Afhaal- en ReserveerBieb uitgereikt

Deel dit bericht

OOST-ACHTERHOEK – Lezen is in deze roerige Coronatijden een fijne manier om je gedachten te verzetten. De Bibliotheken zijn dan wel gesloten, maar er zijn meerdere alternatieven om toch gebruik te kunnen blijven maken van de dienstverlening van de bieb. En… lid worden kan ook nu simpel via de website www.oostachterhoek.nl.

AfhaalBieb en ReserveerBieb

De Bibliotheek Oost-Achterhoek opende tijdens de eerste lockdown een AfhaalBieb. Tijdens de tweede korte lockdown in november kwam daar de ReserveerBieb nog bij. Beide alternatieven voor het lenen van boeken en tijdschriften worden goed gebruikt. Inmiddels zijn er ruim 6000 tasjes opgehaald door leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Bij de AfhaalBieb kunnen leesliefhebbers hun voorkeuren qua genre opgegeven. Aan de hand van die wensen stellen de bibliotheekmedewerkers verrassingstasjes samen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De reacties op deze dienstverlening zijn zeer enthousiast, want de lezers ervaren het uitpakken van het tasje als het uitpakken van een cadeautje. Ouders sturen foto’s van blije kinderen en leuke commentaren: “Helemaal gelukkig met de boeken in de tasjes die ze net mochten ophalen in Lichtenvoorde! Dankjulliewel voor de moeite en deze creatieve manier van omgaan met beperkingen.”

Ook is het mogelijk om een specifiek boek te reserveren. Als dit boek klaarstaat in de vestiging kan er een afspraak gemaakt worden in de ReserveerBieb om de gewenste titel op te halen. Ook van deze optie maken velen gebruik.

Eén van de bibliotheekleden verwoordde haar enthousiasme over deze dienstverlening als volgt: “Heel blij met jullie tasjes, een heel fijn alternatief. Maar wat mis ik het zelf uitzoeken. Wat mis ik het lezen van een tijdschrift in de bieb met een lekkere cappuccino. En wat mis ik de gezelligheid bij Boekjes & Babbels. Hopelijk mogen jullie snel weer open.”

Online Bibliotheek

E-books en luisterboeken zijn ook alternatieven. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen met hun lidmaatschap gebruikmaken van onlinebibliotheek.nl. Dit geldt voor alle leden met een jaarabonnement. Mocht er ondersteuning nodig zijn bij het gebruik van de online Bibliotheek, dan kan er contact gelegd worden met het Servicebureau (088-0062929) of via de social media (@bibliotheekoa, facebook.com/bibliotheekoostachterhoek).

TijdschriftenBieb

Leden van de Bibliotheek mogen gratis gebruikmaken van de TijdschriftenBieb, te downloaden als app in de stores van Google en Apple. In deze app staan 16 tijdschriften, van Viva tot Autoweek, van Margriet tot Eigen Huis & Interieur. Ook oude nummers van die tijdschriften zijn te downloaden. Een heerlijk cadeautje in deze periode.

Lid worden

Ook in deze Coronatijd is het mogelijk om lid te worden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Op de site www.oostachterhoek.nl kan een digitaal formulier ingevuld worden. Er wordt dan zo snel mogelijk bericht gestuurd, zodat er daarna direct gebruikgemaakt kan worden van de dienstverlening van de Bibliotheek Oost-Achterhoek én eventueel van de online Bibliotheek. Lid worden kan al voor € 4,95 per maand (voor leden vanaf 24 jaar). Voor jongeren is het zelfs nóg goedkoper en voor jeugd tot 14 jaar gratis.