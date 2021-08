Vraag naar winkelpersoneel Gelderland loopt op

Deel dit bericht













GELDERLAND – In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s verder. Vergeleken met een jaar geleden is er eveneens sprake van een afname. Deze daling doet zich ook voor bij verkoopmedewerkers detailhandel. Tijdens de lockdowns stegen de WW-uitkeringen aan deze medewerkers, maar de andere maanden is een daling zichtbaar. Kansen op werk zijn er vooral in de food, en voor technische verkoopberoepen en monteurs.

Opnieuw afname WW-uitkeringen in de Achterhoek

Eind juli 2021 verstrekte UWV 2.816 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 6,6% (-200 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 5,9% net iets minder sterk. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 31,8%, oftewel 1.313 uitkeringen. Deze afname is eveneens groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-25,5%).