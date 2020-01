Vijf genomineerde boeken voor Beste Boek 2019 zijn bekend

DOETINCHEM – Bekendmaking Beste Boek 2019 en start van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book is op zondag 1 maart 2020 (locatie, tijdstip en programma worden nog bekend gemaakt)

In willekeurige volgorde zijn de vijf genomineerde boeken:

De IJssel stroomt feller dan de Amstel

Herinneringen van een boekverkoper, uitgever en schrijver

Auteur: Ad ten Bosch

Ad ten Bosch brengt zijn jeugd door in Zutphen waar zijn vader boekhandel Van Someren & Ten Bosch runde. Zijn memoires lezen als een verslag van een avontuurlijk leven en een geschiedenis van het Nederlandse boekenvak ineen.

Zijn avonturen beleeft hij in Canada, het boekenvak leert hij in Nederland en komt zo in aanraking met collega schrijvers en uitgevers over wie hij kleurrijke anekdotes vertelt.

Opvouwbaar bos

Liederen en gedichten

Auteur: Helma Snelooper

Dichter, verteller en theatermaker Helma Snelooper uit Hummelo is geboeid door verhalen van mensen. In haar gedichten zoekt ze verbinding met de medemens en de ziel der dingen. De ziel zou zich kunnen bevinden in de natuur, in het opvouwbaar bos, waar men zich in alle rust terug kan trekken en kan dromen.

Tuinmansleven op de Ulenpas

Van seizoenarbeider uit Duitsland tot tuinbaas/rentmeester in Hummelo en Keppel, 1770-1930

Auteur: Mies Dagevos

Mies Knake (oudtante van Mies Dagevos) legt van 1907 tot 1923 in dagboeken het dagelijkse leven van haarzelf en haar familie vast die sinds generaties verbonden is aan landgoed de Ulenpas. De dagboeken en de verbindende tekst van Mies Dagevos bieden hiermee een inkijk in het leven in een dorpsgemeenschap in de 19e en begin 20e eeuw.

De laatste dagen van soldaat Haggeman en andere Achterhoekse oorlogsverhalen

Auteur: Henny Haggeman Verhalen van Gelderlanderjournalist op basis van onderzoek naar gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en persoonlijke verhalen van direct betrokkenen. Thema’s als verzet, fusillades, onderduiken, Joden, ‘goed’ of ‘fout’ en pilotenhulp geven een indrukwekkend beeld van hoe de Achterhoeker de oorlog heeft beleefd.

De Liemers Land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel Auteurs: Wim van Heugten en Theo Salemink (red.)

De Liemers in woord en beeld vertelt door experts aan de hand van uiteenlopende thema’s; van politiek, landschap, geschiedenis, cultuur en religie, mensen en herinneringen tot bio-industrie. Een ‘Liemersboek’ over de omstreden, wisselende en soms verdrietige identiteit van deze streek.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de boeken op www.achterhoekseboeken.nl. De boeken zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury waarin boekenliefhebbers zitting hebben afkomstig uit dialectkringen en gerelateerd aan bibliotheek, boekhandel en onderwijs. Voor de redactie: Voor verdere informatie kunt u terecht bij Peter Bresser, p.bresser@ecal.nu of 0314-787078. Voor het opvragen van andere dan meegezonden foto’s kunt u terecht bij Ellen ten Brink, e.tenbrink@ecal.nu of 0314-787078. De foto’s zijn vrij van rechten te gebruiken.