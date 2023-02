WINTERSWIJK – Zaterdag 4 februari werd door Hendrik van Prooije en Antoinet Looman namens Water Natuurlijk samen met wethouder Gosse Visser een winterlinde geplant op het terrein van de ijsbaan aan de Bataafseweg 2c in Winterswijk. Deze actie is onderdeel van de Politieke Verplantdag voor biodiversiteit en klimaat.

Politieke Verplantdag

De Politieke Verplantdag is onderdeel van Meer Bomen Nu, een campagne van stichting Urgenda. In gemeente Winterswijk plaatste de gemeente samen met waterschapspartij Water Natuurlijk een inheemse winterlinde – de boom van de liefde. De linde krijgt een tweede kans op het terrein van de ijsbaan, waar in het kader van natuurlijk beheer ook al een amfibieënpoel is gegraven en een houtwal is aangelegd.

Water Natuurlijk-kandidaten

Hendrik van Prooije is, naast kandidaat voor de waterschapspartij Water Natuurlijk, de ijsmeester van de ijsbaan. Al een paar keer slaagde van Prooije met het WIJV-vrijwilligersteam erin om als eerste in Nederland inwoners te laten genieten van natuurlijk bevroren water. Ook won van Prooije de duurzaamheidsprijs 2022 van de gemeente Winterswijk. Antoinet Looman is de lijsttrekker van Water Natuurlijk in het Waterschap Rijn en IJssel. Water Natuurlijk is de groene landelijke waterschapspartij, die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Looman is nu al Dagelijks Bestuurder bij het waterschap en onder andere betrokken bij de aanpak van de waterzuivering in Winterswijk.

Niet praten maar doen

Zorgdragen voor klimaat en biodiversiteit zit in de genen van de twee Water Natuurlijk-kandidaten. Zoals van Prooije het verwoordde bij de ontvangst van de duurzaamheidsprijs: “Als we een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen willen achterlaten, dan moeten we de zorg om biodiversiteit en natuur van binnenuit voelen. Dan moeten we ook proberen om duurzaamheid aandacht te geven, binnen de beperkingen die ieder van ons heeft.” Dit niet alleen zeggen, maar ook zelf een steentje bijdragen past helemaal bij Water Natuurlijk Rijn en IJssel.

