Winterswijk handhaaft messen- en steekwapenverbod voor extra jaar

WINTERSWIJK – Na een jaar van handhaving op het dragen van messen en steekwapens, heeft burgemeester Bengevoord van Winterswijk besloten dit verbod met nog een jaar te verlengen. Dit besluit komt voort uit de aanhoudende zorgen over de toenemende trend van (minderjarige) jongeren die dergelijke wapens dragen.

Deze plaatselijke maatregel versterkt de al bestaande Wet Wapens en Munitie, die al de aanwezigheid van diverse wapens verbiedt. Toch is er, gezien de recente trend, een extra verbod op messen en steekwapens in Winterswijk geïmplementeerd.

De strafbaarheid van messen en andere steekwapens is contextafhankelijk. Zo zal een mes aangetroffen in een bedrijfsbus van een elektricien als gereedschap worden beschouwd. Echter, in tal van andere situaties is het bezit van een steekwapen moeilijker te rechtvaardigen. Hoewel de Wet Wapens en Munitie de politie al bevoegdheden geeft, zijn er situaties waarin deze wet niet voldoende middelen biedt om steekwapens in beslag te nemen. Met de verlenging van dit specifieke verbod in Winterswijk heeft de politie weer een extra jaar de mogelijkheid deze voorwerpen in beslag te nemen wanneer nodig.

Over dit verbod stelt burgemeester Bengevoord: “Messen en steekwapens horen niet thuis in de openbare ruimte. We merken dat in Winterswijk, net als elders, er een stijgende trend is van steekwapengebruik, vooral onder de jeugd. Met dit verbod hopen we deze trend een halt toe te roepen en zo bij te dragen aan een veiliger Winterswijk.”

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail