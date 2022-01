ACHTERHOEK – In de Achterhoek verstrekte UWV eind december 2021 nog 2.396 WW-uitkeringen. Dat zijn 30 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 1.261 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 1,3% hoger dan een maand geleden en 34,5% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind december 1,3% hoger dan de maand daarvoor en 32,9% lager dan een jaar geleden.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....