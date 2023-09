Zangclinic voor mannen georganiseerd door collectief “Kom Zingen”

HAARLO – Op 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 4 november en 11 november organiseert het collectief “Kom Zingen” een gratis zangclinic voor mannen in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo. Het collectief van de drie Achterhoekse koren, bestaande uit het Eibergs Mannenkoor, Care For Music en het Achterhoeks Gemengd Koor, organiseert vijf workshops voor mannen die het leuk vinden om te ontdekken hoe het is om samen te zingen. Ook voor de mannen met alleen zangervaring onder de douche!

Collectief van drie Achterhoekse koren

In 2023 en 2024 bundelen drie Achterhoekse koren hun krachten in het collectief “Kom Zingen!”. Het collectief, bestaande uit het Eibergs Mannenkoor, Care For Music en het Achterhoeks Gemengd Koor, heeft als doel om mannen te enthousiasmeren voor het zingen in een koor.

Als aftrap van de gezamenlijke activiteiten start het collectief met een zangclinic voor mannen. “Er is geen voorbereiding nodig om mee te doen met de clinic”, aldus Tonni Wormgoor van het Eibergs Mannenkoor. “Het gaat om het ervaren hoe het is om samen te zingen en de gezelligheid van een koor mee te maken”. Uit alle activiteiten blijkt dat onderdeel zijn van een koor niet alleen gaat om de repetities. “Naast de wekelijkse repetities, treden we jaarlijks op. Daarnaast organiseren we regelmatig allerlei leuke uitjes en activiteiten”, zegt Wormgoor.

Dirigent René Nieuwint

De zangclinics worden gegeven door dirigent René Nieuwint. René begon als wetenschappelijk medewerker op verschillende universiteiten, maar al snel bleek zijn passie voor muziek groot. Hij studeerde koordirectie, zang en piano en verruilde zijn werkzaamheden op de universiteit voor dirigeren en het organiseren van muziekproducties. Als dirigent leidde hij vele koren en dirigeerde hij muziek(theater)producties zoals “Psalm 122”, “Jona” en “Whispers of Heavenly Death”. Nieuwint is de grondlegger van het Centrum Nieuwe Koormuziek en assisteerde onder andere bij de realisatie van de eerste opera van Haïti in de eigen volkstaal, genaamd “Maryaj Lenglensou”. Vanaf 2022 dirigeert hij het koor ‘De Oldtimers’ met veel aandacht voor samenzijn en sociale interactie.

Aanmelden

De clinic van het collectief “Kom Zingen!” is een reeks van 5 workshops. De zangclinic is een vastgesteld programma, maar mocht je een van de datums niet kunnen is het alsnog mogelijk om aan te sluiten. Tijdens de clinic zal op een ontspannen manier worden ingegaan op de vaardigheden ontdekken die je nodig hebt om in een koor te zingen, zoals samen dezelfde klank maken, naar elkaar luisteren en tegelijk inzetten. De workshops vinden plaats op zaterdag 7, 14 en 21 oktober, 4 en november van 10:00 – 12:00 uur in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo. Aanmelden kan via de website www.komzingen.nl of via het e-mailadres info@komzingen.nl.

Dit bericht vervalt op vrijdag 1 december 2023. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail