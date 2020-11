Marianum overhandigt opbrengst goede-doelen-actie

GROENLO – Op woensdag 25 november jl. overhandigde de Leerlingenraad van Marianum, namens alle leerlingen, twee cheques van ieder € 2.000, -, aan pater Ton Bun, contactpersoon voor de Marist Asia Foundation, en Maarten Overkemping van Kanjers voor Kanjers.

De opbrengst gaat naar een school in Ranong (Thailand), die verbonden is met de Marist Asia Foundaton en naar verschillende projecten van Kanjers voor Kanjers.

Dit jaar is het bedrag iets lager dan andere jaren. Marianum kon namelijk een aantal geplande goede-doelen-activiteiten niet door laten gaan in verband met de coronamaatregelen. Marianum had al eerder dit schooljaar een bedrag van € 4.000, – opgehaald tijdens de speciale actieweek net voor Kerstmis.