Streekziekenhuis Koningin Beatrix opent buitenpolikliniek in Ruurlo

WINTERSWIJK/RUURLO – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) opende op dinsdag 4 april de deuren van een kleinschalige buitenpolikliniek in het Kulturhus in Ruurlo. Inwoners uit Ruurlo en omgeving kunnen er terecht voor een afspraak met hun arts, dicht bij huis. In het Kulturhus zit ook al langere tijd een prikpost van het SKB, waar inwoners bloed kunnen laten prikken.

Kleinschalige buitenpolikliniek

Een kleinschalige buitenpolikliniek houdt in dat patiënten er terecht kunnen voor een afspraak met hun arts. Er vinden geen grote behandelingen en uitgebreide diagnostiek plaats, maar patiënten kunnen er wel een hartfilmpje (ECG) laten maken. Is behandeling of aanvullende diagnostiek nodig, dan is de volgende afspraak in Winterswijk of Eibergen. In Ruurlo vestigen zich de specialismen cardiologie, chirurgie, kindergeneeskunde en reumatologie. Het SKB heeft de intentie dit op termijn uit te breiden met de specialismen geriatrie en gynaecologie. Het SKB is geen onbekende in het Kulturhus in Ruurlo. Het ziekenhuis heeft er al een prikpost, waar inwoners bloed kunnen laten prikken.

Zorg dicht bij huis

Het SKB werkt hard aan het dichterbij brengen en het gemakkelijker maken van zorg voor haar patiënten. Dat doet ze onder meer door letterlijk dichterbij te komen. Het SKB investeert in zorg dicht bij huis, in de eigen regio en met een persoonlijke aanpak. Dit sluit aan bij haar visie op zorg. Inge de Wit, bestuurder van het SKB: “Een deel van onze patiënten komt uit de regio Ruurlo en omstreken. Door het openen van een buitenpolikliniek in Ruurlo, bieden wij het voordeel van afspraken dicht bij huis. Zo hoeven inwoners uit de regio minder lang te reizen voor een afspraak bij ons ziekenhuis.”

Feestelijk moment

De opening van de buitenpolikliniek in Ruurlo gaat niet onopgemerkt voorbij. Paul Olthof, reumatoloog bij het SKB, vertelt: “Vandaag is een bijzondere dag: ik ontvang de allereerste patiënt op de buitenpolikliniek reumatologie in mijn woonplaats Ruurlo. Daarnaast hebben we andere organisaties, die gevestigd zijn in het Kulturhus, uitgenodigd voor een taartje en een kop koffie of thee. Om kennis te maken en samen dit moment te vieren.”

