Tweede editie ‘VroegZat’: vroeg feesten, lang slapen!

ULFT – Na een succesvolle eerste editie in oktober keert het populaire ‘VroegZat’ concept terug naar het DRU Poppodium. ‘VroegZat’ brengt het nachtleven terug naar de avond. Evenveel feest, maar eerder op de avond (19.30 tot 00.00 uur!) en dus op een normale tijd naar bed waardoor je de volgende dag gewoon fit bent. Win-win.

Muzikaal gaat het heen en weer van disco naar pop en van reggae naar rock en van happy naar hiphop en die lekkere dansbare tunes die daar tussen en buiten zitten. DJ Rob de Nice en MC Rick Rossig gooien alles in de mix. Zorg dat je voor 20.30 uur binnen bent want hier kun je niet vroeg genoeg pieken!

Informatie

‘VroegZat’ vindt plaats op zaterdag 25 januari in de popzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark in Ulft. De zaal opent om 19:30 uur. Kaarten zijn in de online voorverkoop via de website en voor aan de deur te verkrijgen.