Hoe hitte- en waterbestendig zijn de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

OOST GELRE / WINTERSWIJK – Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met Waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld.

De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Thema’s: wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlas is te vinden op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

