Geslaagde seizoensafsluiting Grol 3!

GROENLO – Afgelopen weekend heeft Grol 3 het voetbaljaar 2023-2024 op een geweldige manier afgesloten met een teamweekend in Hamburg en een afsluiting bij de Stadschpomp in Groenlo.

Grol 3 kan terugkijken op een zeer geslaagd voetbalseizoen. De jongens van trainer Max de Vries hebben na een sterke eindspurt na de winterstop de competitie afgesloten op de 2e plek in de 2e klasse D. Heel even konden we zelfs het kampioenschap ruiken, iets wat we met de winterstop niet hadden verwacht. Tijdens de winterstop stond Grol 3 op de 5e plek, buiten bereik van de top 2. Echter, de jongens wisten een geweldige tweede seizoenshelft neer te zetten. Met verlies van de competitie-aanvoerders kroop Grol 3 naar de top. We zijn zelfs een half uur kampioen geweest, maar helaas lukte het Lemelerveld 2 in de 15e minuut van de laatste competitiewedstrijd het kampioenschap veilig te stellen. Over het geheel genomen denken we dat zij de terechte kampioen zijn. Grol 3 mocht zich als nummer 2 opmaken voor de nacompetitie. Tijdens het Marveld Toernooi was Sv De Lutte 2 onze tegenstander. Vanwege het toernooi zijn we uitgeweken naar het complex van RKZVC in Zieuwent, waarvoor onze dank. Ondanks een spannende wedstrijd, die niet het mooiste voetbal liet zien, verloren we met 1-2. Dit was een zuur verlies, maar we kunnen met opgeheven hoofd terugkijken en trots op onszelf zijn!

Na deze nacompetitie konden we ons opmaken voor de prachtige afscheidswedstrijd van Dirk Wolters op vrijdag 31 mei jongstleden. Met een mooie opkomst van vrienden, familie, (oud) spelers en trainers werd het een gedenkwaardige wedstrijd die tot in de laatste uurtjes werd gevierd.

Voor je het weet is het dan het weekend van 21 tot en met 23 juni en gaat Grol 3 met maar liefst 26 man op stap voor het teamweekend! We zijn afgereisd naar Euro 2024 speelstad Hamburg. Hier hebben we in een uitgelaten café ons Oranje zien gelijkspelen tegen Frankrijk. De zaterdag stond in het teken van een activiteit en een bezoek aan de fanzone. Natuurlijk hebben we ook gezellig gefeest met de nodige versnaperingen. Zondag was de terugreis, om ons te verzamelen bij de Stadschpomp voor de seizoensafsluiting.

Nadat iedereen was gearriveerd, werd eerst onder het genot van een drankje het weekend nabesproken. Daarna nam de organisatie het heft in handen en we startten met een kleine, gezellige quiz, die zo links en rechts de nodige hoofdbrekens opleverde. Nadat de winnaars bekend waren gemaakt, was het tijd voor de bekende dankwoordjes in het algemeen en in het bijzonder voor degenen die Grol 3 gaan verlaten. Dit jaar zwaaien er de nodige staf en spelers af. Voor allen waren er mooie woorden, waarbij we Daan Schuurmans dankbaar zijn voor het opstellen hiervan. Zonder iemand tekort te willen doen, willen we toch drie personen in het bijzonder bedanken: zoals al eerder benoemd, Dirk Wolters alias ‘Wolties’ voor zijn lange jaren als speler en aanjager binnen de Grol 3-selectie; Jorrick Van Melis alias ‘DE MELIS’ als steunpilaar van het elftal en bekend als de onbevreesde kopper; en onze leider Gerard Groot Zevert alias ‘GAIT’ voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren, met zijn bekende uitspraak YNWA! De avond werd gezellig afgesloten en we maken ons langzaam op voor een nieuw seizoen, waarbij de lat hoog zal liggen!

Wij danken de organisatie van het teamweekend en van de afsluiting en wensen allen een heerlijke vakantie om ons op te maken voor een nieuw en sportief seizoen!