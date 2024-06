Ivo te Kortschot wint de 4e editie van de Voorjaarscompetitie.

Vissen in de gracht in Groenlo | Foto: Archief Marcel Houwer

GROENLO – Op zondag 23 juni vond de laatste wedstrijd van de GHV Voorjaarscompetitie plaats aan de Berkel in Eibergen. De spanning was te voelen onder de deelnemers, want na een reeks interessante wedstrijden zou vandaag de kampioen bekend worden. De wedstrijdcommissie had, zoals altijd, alles tot in de puntjes geregeld en de Jans Foezel stond al klaar voor de deelnemers.

Deze editie van de voorjaarscompetitie kende een spannende ontknoping, voor de laatste wedstrijd waren er namelijk meerdere deelnemers die streden om een plek op he hoogste schavot waarbij Ivo te Kortschot en Remko Stöteler de beste papieren hadden.

Helaas waren we deze keer ook niet compleet waardoor er in een vak van 4 en een vak van 3 gevist werd.



De weersomstandigheden waren ideaal voor een dag aan de waterkant: licht bewolkt met een zacht briesje. Nadat de wedstrijdcommissie klaar was met het uitzetten werd er een glaasje Jans Foezel genuttigd alvorens er geloot werd. Na het loten verdeelden de deelnemers zich over hun toegewezen stekken om alles op te bouwen en klaar te maken. Om precies 08:00 uur klonk het startsignaal en werd er stevig aangevoerd.

Wedstrijdverloop:



Vak A: 5 t/m 7

Vanaf het begin werd er door deelnemers beet gezien, bij Paul Overkemping resulteerde dit al snel in een vis, Bas te Woerd en René Molenveld, beide vissend met de feeder, moesten langer wachten op vis. Maar uiteindelijk zaten ze ook binnen een half uur in de vis. Tot half elf werd er lekker door gevangen, en dan met name door Paul en René, Bas kon ze niet volgen en wist maar sporadisch een beet om te zetten in vis. Helaas bleef het voor Paul en Rene niet zo, de beten werden minder en na het einde toe viel het helemaal stil. De vangsten in het A vak bestond voor 95% uit voorn, de bonusvis liet zich niet verleiden.



Vak B; 1 t/m 4.

Vanaf het beginsignaal werd er vis gevangen. Iedereen in het vak zat al snel in de vis, voornamelijk puntgave maatvoorn. Tot een uur of tien aasden de vissen goed, toen kwam er de klad in. De trukendoos moest open getrokken worden om de vis over de streep te trekken, Henk Bargeman en Ivo te Kortschot wisten met enige regelmaat nog vis te vangen terwijl het bij Robert ten Have en Theo Wayerdink bijna stil viel. Zo nu en dan wisten beide laatst genoemde heren een vis te vangen terwijl Henk en Ivo nog geregeld een vis wisten te vangen. Helaas in het B vak ook geen bonusvissen.

Om 12:00 uur klonk het eindsignaal. Door de zeven deelnemers is er 25591 gram vis gevangen, Vak A 13485 gram en 12106 gram in vak B. Na zeven wedstrijden staat de teller op 171286 gram.

Vak A 1. Rene Molenveld 5591 gr. 1 pnt. 2. Paul Overkemping 5423 gr. 2 pnt. 3. Bas te Woerd 2471 gr. 3 pnt.

Vak B 1. Henk Bargeman 3612 gr. 1 pnt. 2. Ivo te Kortschot 3510 gr. 2 pnt. 3. Theo Wayerdink 2833 gr. 3 pnt.

Kampioen Bekend:

Na het wegen van de vangsten en de puntenberekening, na aftrek van de twee minste resultaten, was het duidelijk dat Ivo te Kortschot zich tot kampioen van de GHV Voorjaarscompetitie 2024 mocht kronen Zijn constante prestaties hebben hem de overwinning bezorgd.

Eindstand na de 7de VJC wedstrijd. 1. Ivo te Kortschot 20035 gr. 7 pnt. 2. Remko Stöteler 30917 gr. 8 pnt. 3. René Molenveld 29234 gr. 8 pnt.



Conclusie

De Voorjaarscompetitie 2024 was een succes, mede dankzij de uitstekende organisatie, de foezel van Jans en de sportieve inzet van alle deelnemers. Enig smetje is de geringe deelname. De VJC is door de verschillende wateren de ideale competitie om meerdere disciplines toe te passen, voor ieder wat wils dus.

Met Ivo te Kortschot als verdiende kampioen kijken we uit naar de volgende editie van de voorjaarscompetitie en de spannende wedstrijden die nog komen gaan. Hopelijk mogen we dan meer deelnemers verwelkomen.