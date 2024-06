Grandioze optredens in Anemone Horse Trucks Saturday Night Gala

VRAGENDER – Het Anemone Horse Trucks Saturday Night Gala is met de mix van sensationele dressuur, opzwepende acts en inspirerende namen ieder jaar één van de hoogtepunten van Outdoor Gelderland. Met prachtige optredens van twee amazones opgenomen in het Olympisch

kader, een spectaculaire vertoning van The Future Guys, een fraaie Pas de Deux en leerzame clinics was ook deze editie weer zeer geslaagd.

De avond ging van start met de bixieparade, waarin de jongste ruitertjes van het evenement zichzelf en hun pony hadden uitgedost in het thema ‘Parijs’. Eén jonge amazone had zelfs de hand weten te leggen op een voormalig wedstrijdjasje van Marcus Ehning. Nu nog een maatje te groot, maar het leverde wel een bemoedigende duim omhoog op van de vorige eigenaar.

Trick riding team The Future Guys liet daarna het publiek van de ene in de andere verbazing vallen. Onder luid gejuich raasden de paarden door de piste van PSC Lichtenvoorde terwijl hun berijders allerlei acrobatische capriolen uithaalden.

‘Oefeningen interesseren mij niet’

Vervolgens was het tijd voor een clinic van Laurens van Lieren, die de opbouw liet zien van jonge paarden tot en met Grand Prix-niveau. Hij werd hierin bijgestaan door Devenda Dijkstra, Berlinde Middelbrink en Kayla Vorstelman. Van Lieren noemt ruiters de personal trainers van hun paarden. “Natuurlijk willen we richting de Grand Prix werken, maar de oefeningen interesseren mij niet. Dat heb ik van jongs af aan van huis uit geleerd. Die oefeningen, die lukken me wel. Nee, de basisvoorwaarden moeten goed zijn. Dan kan pas alles in balans en met gemak worden uitgevoerd.”

Extra bijzonder was het optreden van Devenda Dijkstra met haar Grand Prix-ster Hero. “Hero en Devenda hebben zo’n mooi partnerschap. Dit paard is in alles af. Ik kan nog iedere dag genieten van dit samenspel tussen mens en dier. Volgende week komen Hero en Devenda uit op CHIO Rotterdam, twee weken later reizen ze af naar Aken. De prachtige piste van Outdoor Gelderland vormt de

perfecte opbouw voor die grote wedstrijden.” Onder luid applaus van het publiek verlieten Devenda en Hero in piaffe de baan.

Cirkel van energie

Na een optreden van het zestal pony’s PSV Hertruiters was het tijd voor de clinic van Jill Huijbregts. “Als je voor expressie komt, zou ik nu even koffie gaan halen”, grapt de Grand Prix amazone direct na binnenkomst. Via een winactie op social media werd als hoofdthema ‘Hoe rijd je een paard los door het lijf?’ gekozen. Jill Huijbregts sprak onder andere over de ‘cirkel van energie’. “Wat er aan de achterkant aan energie in gaat, vervolgens door het lichaam rolt en uiteindelijk door het neusje weer uitkomt. Die energie moet blijven stromen en mag niet worden vastgehouden”, aldus Huijbregts.

Kür op muziek van Dinja van Liere & McLaren

Linda Verwaal en Ashley Langevoort verzorgden een prachtige Pas de Deux Kür op muziek. Zij werden opgevolgd door niemand minder dan Dinja van Liere in de ‘the road to Paris’. Van Liere had na haar clinic een adembenemende kür in petto met de KWPN-goedgekeurde hengst McLaren. “McLaren is nog maar zeven jaar en loopt nu Lichte Tour. Hij heeft nog geen eigen kür, dus ik gebruik er eentje die ik vroeger met Capri Sonne Jr. reed. McLaren belichaamt verzameling, is bloedknap en heeft mega veel talent. Hij heeft een grote toekomst voor zich.”

Dweilorkest De Eierjongens zette afsluitend de toon voor de rest van de avond. Het Anemone Horse Trucks Saturday Night Gala werd afgesloten door muziek en live entertainment van de Dames Draaien Door.