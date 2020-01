Grol DS1 – Lageveen DS1

GROENLO – In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar kregen de dames van handbalvereniging Grol de ongeslagen koploper Langeveen op bezoek.

Een pittig begin voor het jonge team van HV Grol. De dames konden en wilden dan ook vrijuit spelen, want er was niets te verliezen.

In een iets andere opstelling (door ziekte en blessure) begon HV Grol vol goede moed aan de wedstrijd. Beide teams scoorden 1 keer en hierna stond de verdediging van HV Grol goed en compact. Langeveen had hier moeite mee en liep zich vaak stuk op de verdediging. Toch nam het een 1-4 voorsprong. Aanvallend zette HV Grol de aanvallen wel goed in maar de echte overtuiging ontbrak, tevens had het de pech dat paal en lat zeker 6 keer in de eerste helft in de weg stonden. Hierdoor kwam de thuisploeg moeizaam tot scoren. Verdedigend ging het verdienstelijk zodat met de rust een 3-9 stand op het scorebord stond. Negen tegendoelpunten is prima tegen de koploper, de 3 op het scorebord voor HV Grol veel te weinig. Daar wilden de dames van HV Grol de tweede helft dan ook wat aan doen en gingen voor een beter resultaat.

De eerste 10 à 12 minuten waren voor Langeveen dat uitstekend begon aan de tweede helft, zij scoorden 7 keer en HV Grol wist 1 keer het doel te vinden. Een 4-16 stand was het gevolg.

Het geroutineerde en goed op elkaar ingespeelde Langeveen speelde een gewonnen wedstrijd. De dames van HV Grol probeerden van alles en toonden een goede inzet, er werden dan ook kansen uitgespeeld en de afwerking was iets beter. Aan het eind van de wedstrijd stond het 10-23 en werd de kleedkamer opgezocht. Na een korte nabespreking maakte het team zich op voor het teamfeest, de sfeer was prima, hard blijven werken en geloof in eigen kunnen en de resultaten komen dan wel.

Aanstaande zaterdag hebben de dames een uitwedstrijd tegen Hacol 2 in Oldenzaal dat op de 2e plaats staat, thuis werd daar nipt van verloren met 17-18. De dames gaan er weer vol voor, voor een goed resultaat.