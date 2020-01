HV Grol DS2 – Stormvogels DS2

GROENLO – Afgelopen zaterdagavond stond de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor dames 2 van handbalvereniging Grol op het programma. De vorige wedstrijd tegen de dames uit Haaksbergen werd moeizaam gewonnen. Ondanks dat de Stormvogels dit seizoen nog niet veel punten hebben gepakt, moest deze wedstrijd niet onderschat worden.

De eerste helft ging de score gelijk op tot 4-4. Vanaf die stand liep HV Grol uit tot een ruststand van 10-5. De eerste helft van de wedstrijd zijn de dames van Grol wat slaperig gestart en vervolgens werd er te gretig verdedigd waar de Stormvogels gebruik van maakten.

Ook de tweede helft was het spel wat traag en chaotisch, de opdrachten werden niet uitgevoerd en de dames van HV Grol lieten niet zien wat ze in huis hebben, wat ook zeker te maken had met de tegenstander. De voorsprong van de eerste helft werd in de tweede helft uitgebreid.

Ondanks de ruime winst van 21-11 voelde het niet zo en weten de dames van Grol dat ze er de komende trainingen aan moeten trekken om fit en scherp te worden voor de volgende wedstrijd tegen Cabezota op 18 januari thuis in Groenlo. Ze kunnen de support goed gebruiken en hopen op aanmoediging!