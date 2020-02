Achterhoek als de welkome wijntuin van Nederland

Wanneer we spreken over uitstekende wijnen die in Europa gebotteld zijn, dan hebben we het doorgaans over Frankrijk als het land van herkomst van de wijn. Hoewel Portugal ook enorm in opkomst is wat betreft het telen van druiven en het vervaardigen van perfecte wijnen (zoals de traditionele vinho verde), kunnen we in Nederland ook spreken van een opkomst wat betreft wijnen die we in eigen land telen. De Achterhoek is flink in opkomst als de wijngaard van het land. Hier schakelen boerenbedrijven steeds vaker over op de teelt van druiven. Diverse bedrijven hebben al mooie prijzen binnengehaald met hun bijzondere wijnen.

Nederlandse traditie in wijnbouw

De eerste wijnbouw in Nederland vond plaats rond 960, rond Maastricht. tegenwoordig is de Achterhoek een van de gebieden in het land waar men met veel enthousiasme aan wijnteelt doet. Wijngaarden zoals Bergherbos bij Gendringen en de Schepershof bij Groenlo, maar ook de wijnboerderijen rond Drempt ontvangen regelmatig liefhebbers van lokale wijnen. Hoewel het zuiden van Nederland vaak wordt gezien als het meest bourgondische gebied van het land, is de Achterhoek enorm in opkomst bij de liefhebbers van uitstekend eten, verse lokale gerechten en perfecte wijnen. Steeds meer gezinnen kiezen voor het leven op een minder gejaagd tempo in de Achterhoek. Omringd door de mooie Nederlandse landschappen en vriendelijke inwoners is het hier goed toeven.

Wonen en werken vanuit de Achterhoek

Wil je waar voor je geld bij het kopen van een huis en jouw gezin een groene en vriendelijke omgeving bieden? Vanuit de Achterhoek zijn Duitsland en de grote plaatsen in Nederland eenvoudig te bereiken. Door te kiezen voor een ruime woning voor een redelijke prijs (hier kan het nog) in een van de leuke plaatsen in de Achterhoek, leef je hier royaal. Besparen op vaste lasten door te kiezen voor de goedkoopste energieleverancier en de daarbijbehorende lage maandlasten, zorgen voor een nog royaler leven. Plaatsen als Doetinchem, Zutphen en ook het mooie Lochem ontvangen steeds vaker nieuwe inwoners vanuit het westen.

Achterhoekse gastvrijheid ervaren

Maak kennis met de streekproducten in de Achterhoek zoals verse (vooral jonge) kazen, kampeer bij een van de melkvee boerderijen, maak fietstochten door het groen en geniet van lokale wijnen tijdens een weekend in Zutphen. Bezoek de nabije Hanzestad Deventer , ga naar de Apenheul bij Apeldoorn en ervaar hoe leuk het oosten van Nederland is. Ook met een lager budget is een vakantie in eigen land leuker dan je wellicht denkt. Kies voor de goedkoopste energieleverancier op de markt, neem ieder jaar jouw vaste lasten onder de loep en kies voor lage maandelijkse kosten. Zo kun je zorgen voor een appeltje voor de dorst waarmee jij je in het buitenland waant tijdens een vakantie in de heerlijke Achterhoek.