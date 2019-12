Grol HV DB1 – Sani4all Artemis

Gepubliceerd op 17 december 2019 om 07:21

GROENLO – Zondagmiddag speelden de meiden van handbalvereniging Grol B1 thuis tegen Artemis. Door ziekte en blessure misten ze enkele speelsters, maar gelukkig konden ze een beroep doen op de meiden van de C1. Suze, Tess en Kim speelden mee, en Lis maakte haar debuut als coach.

In de eerste helft stond de verdediging als een blok. De keepster, Sanne, hield haar doel schoon. De aanval verliep ook goed doordat er veel druk werd gezet. De meiden konden erg goed hoog komen. De afspraak was wel dat het team meer afstand moest houden in de aanval, anders stonden ze te dicht op de verdediging en konden ze niet goed afronden op doel. Dit alles zorgde ervoor dat tijdens de rust de tussenstand 8-0 was.

Het afstand houden lukte de tweede helft steeds beter. Het team kreeg van de coach het advies om de tegenstander in de verdediging iets harder aan te pakken, dat deden ze en daar zat dan ook de verbetering in de tweede helft. Dit alles maakte een eindstand van 14-5 in het voordeel van Grol. De meiden staan nu op een verdienstelijke derde plaats in de competitie.

Na enkele weken rust vanwege de feestdagen, reizen de meiden zondag 5 januari naar Duiven voor hun volgende wedstrijd.

Foto: René van den Mosselaar