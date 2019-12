Grol HV DS2 – Langeveen DS2

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 11:27

GROENLO – Op zondag 15 december stond voor dames 2 van handbalvereniging Grol de laatste competitiewedstrijd van 2019 op het schema. Eerst moesten de Nederlandse handbalvrouwen even wereldkampioen worden. Hoewel dat nu makkelijk praten is, vonden de dames het vooraf zo spannend dat ze hun eigen wedstrijd toch maar een uurtje verzet hebben, met dank aan de tegenstanders Langeveen die zelf ook graag in de sportkantine kwamen kijken. Na een spannende wedstrijd met een geweldig einde, werd er snel omgekleed en warmgelopen.

Rond de klok van 2 werd de wedstrijd aangefloten. De dames van HV Grol hadden het vizier op scherp en de opdracht was duidelijk, vechten voor elkaar en puntjes pakken! Wanneer Grol de openingstreffers maakte, sloot Langeveen vervolgens weer aan. Na wat mooie afstandsschoten van Marijn en Esther gingen de dames van HV Grol met een kleine voorsprong de rust in, 11-5.

De opdrachten van de coaches waren helder, rust in de aanval en beter afronden. In het begin van de tweede helft leek alles mee te zitten, er werden mooie aanvallen gedraaid en verdedigend viel er niets te halen. De dames van Grol liepen uit naar 15-7. De 10 minuten die volgden waren zonder doelpunten aan de kant van de thuisploeg. Er werden wel aanvallen opgezet, maar die werden te scherp afgerond op de paal, de lat en zelfs recht op het gezicht van de keeper. Niets ging er meer in. Door een nieuwe opleving kwam het scoren weer op gang, van 15-10 breidden de dames van HV Grol de stand uit naar 21-12, daarmee klonk het eindsignaal. Een eindsignaal van 2 scheidsrechters die een goede pot gefloten hebben!

Op zaterdag 4 januari om 20:10 uur staat de thuiswedstrijd tegen de Stormvogels op het programma. Voor nu wenst heel dames 2 iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar