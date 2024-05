Grote deelname tijdens eerste jeugdviswedstrijd.

GROENLO – De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) heeft woensdag 22 mei haar eerste jeugdviswedstrijd gehouden bij de vijver van de Hartreize. Een prachtige vijver waar elke kind een leuk visje kan vangen.

Dit jaar een iets gewijzigde opzet. Nu 1 uur vissen in plaats van anderhalf uur en dat is goed bevallen. Maar liefst 21 kinderen melden zich voor de inschrijving. Sommigen hadden geen hengel bij zich, maar die konden ze even lenen van de GHV en zo kon iedereen die dit wilde meedoen. Ditmaal moesten ze ook de jeugdvisacte of de Jeugd Vispas laten zien om mee te kunnen doen. Dit had allemaal een vlot verloop. Vele vrijwilligers stonden klaar om de kinderen met raad en daad bij te staan tijdens de wedstrijd die klokslag 19.00 uur begon.



Veel vis

Al snel werden de eerste visjes gevangen en dat bleef eigenlijk de hele wedstrijd door. Dat is het leuke aan de vijver van de Hartreize, je vangt altijd door. Na een half uur vond de eerste telronde plaats en op het eind van de wedstrijd de laatste ronde. Ook dit verliep allemaal soepel.

Toen de kinderen hun visspullen hadden ingepakt en weer op de centrale plek kwamen wachtte hun daar een rijk gevulde prijzentafel. Allemaal mooie visspullen.

Prijsuitreiking

Terwijl de kinderen genoten van een pakje drinken en een zakje chips maakte de organisatie de stand op. Toen dat klaar was nam voorzitter Erik Mentink het woord en bedankte alle vrijwilligers voor hun hulp. De winnaar mocht als eerste naar voren komen en dat was Anne-Kim ten Holder met maar liefst 56 vissen. Een geweldig resultaat. Tweede werd Lucas ten Holder met 46 vissen en derde werden Mees Westhoff en Bryan Meekes met ieders 45 vissen. In totaal werden er in een uurtje tijd door de deelnemers 508 vissen gevangen. Alle kinderen hadden prijs en kregen een flyer mee voor de leerzame roofviscursus die op zondag 23 juni wordt gehouden.

Opgave hiervoor kan nog via: n.lenderink1905@gmail.com

Verloting

Na de groepsfoto volgde nog de verloting. De voorzitter vertelde dat de GHV vaak visspullen krijgt van mensen die stoppen met vissen of als ze overleden zijn. Ze willen de visspullen dan graag aan de jeugd schenken. Daarom worden deze spullen verloot en dan zijn de jeugdwedstrijden een mooie gelegenheid. Er werden mooie visspullen verloot, waaronder een mooie viskist. Al met al kan teruggekeken worden op een mooie eerste jeugdviswedstrijd met een geweldige opkomst.

De volgende wedstrijd is op woensdag 5 Juni, dan ook weer met een mooie verloting. Verzamelen om 18.15 uur bij de vijver van de Hartreize. Hopelijk zien we jullie dan weer.

Uitslag 22 Mei 2024

1. Anne-Kim ten Holder 56 vissen

2. Lucas ten Holder 46 vissen

3. Mees Westhoff 45 vissen

3. Bryan Meekes 45 vissen

4. Aage Dibbets 42 vissen

5. Tygo Janssen 33 vissen

6. Ömer Turhan 32 vissen

7. Fedde Stapelbroek 23 vissen

8. Chiem Wellink 20 vissen

8. Jayden te Brake 20 vissen

9. Tijme Stӧteler 19 vissen

10. Stijn van Hemert 15 vissen

10. Fabian Meijnen 15 vissen

10. Job te Brake 15 vissen

11. Joos Stapelbroek 14 vissen

11. Dyon Meekes 14 vissen

12. Siem Bomers 13 vissen

12. Dayren te Brake 13 vissen

13. Bjorn Snoek 10 vissen

13. Tycho Geelink 10 vissen

14. Lenn Klein Zeggelink 8 vissen

