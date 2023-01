GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol speelden deze week binnen 5 dagen 2 wedstrijden. Afgelopen dinsdag in Geesteren een meer dan uitstekende wedstrijd met een klinkende overwinning. Zaterdagavond thuis was het niet opgewassen tegen het altijd lastige BWO uit Hengelo.

De eerste helft hadden de dames van HV Grol het in de dekking weliswaar lastig tegen de gevarieerd spelende opbouwspeelsters van BWO, maar de schade werd toch aardig beperkt gehouden. Aanvallend ging het ook niet vloeiend, maar door menig goed uitgespeelde aanvallen wisten ze te scoren.

In de eerste helft was te zien dat HV Grol het lastig had, toch was er niets verloren gezien de kleine opgelopen achterstand bij rust (9-13).

Harder aanpakken in de dekking en met meer beleving en dreiging proberen te spelen was de opdracht. Van dit alles kwam in de tweede helft helaas niets terecht. BWO kon naar hartenlust de aanvallen uitspelen en daaruit scoren. Aanvallend zakte HV Grol volledig door het ijs. Ondanks dat het de aanvallen goed opzette, miste het de beleving en dreiging om het een vervolg te geven om daaruit gevaarlijk te worden. Vier doelpunten in de tweede helft zegt dan ook genoeg. Dit overkomt je een keer in de competitie, uithuilen en toch de neuzen dezelfde kant op en je weer herpakken wetende dat ze veel beter kunnen. Bij HV Grol kon Kim niet keepen door een blessure die ze afgelopen dinsdag opliep. Sanne keepte deze wedstrijd en deed het verdienstelijk.

Volgende week zondag wacht de uitwedstrijd in Hengelo tegen Olympia 2 en gaan ze weer vol voor een goed resultaat.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je sturen naar recatie@streekgids.nl