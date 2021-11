H.V. Grol DS4 – Ha-STU DS4

GROENLO – Zaterdagavond speelde dames 4 van handbalvereniging Grol, hun vijfde wedstrijd van dit seizoen. Twee wedstrijden werden gewonnen, twee gelijkgespeeld. Daarmee bezetten ze de eerste plaats in de competitie. De handbalstudenten uit Nijmegen wisten nog geen wedstrijd te winnen, maar verloren twee keer nipt. Hierdoor wist Grol dat ze hen niet moest onderschatten.

Het eerste doelpunt kwam van de bezoekers. Dorien had hier wel een antwoord op en scoorde de 1-1. HV Grol had vooral moeite met het verdedigen op het midden. De cirkelspeelster bleef daar veel heen en weer lopen, waardoor de middenopbouwster vaak ruimte kreeg om van afstand te gooien. Gelukkig werd er in de aanval veel gescoord, Loran wist twee keer hard te knallen en Sylke benutte een stafworp. Bij een 4-4 tussenstand wist keepster Dion een strafworp te stoppen. Sylke en Pien hielden de score voor Grol aan de goede kant. Door veel snelheid in het spel en mooi samenspel van Grol bleef het spannend. De ruststand was 8-7.

In de tweede helft bleven beide partijen aan elkaar gewaagd. De verdediging moest hard werken om de middenopbouwers en een hoekspeelster met een mooi schot, onder controle te houden. Door het soms langzame rondspelen van de bezoekers en de vele aanmoedigingen vanaf hun wisselbank, werd het spel wat chaotisch. Gelukkig wist Diede nog twee keer het doel te vinden, hield keepster Melanie knap een strafworp tegen en lieten Sylke en Dorien nogmaals van zich horen. Helaas scoorde HaSTU na een gelijkstand van 13-13 nog twee maal, waardoor de punten bij HV Grol tussen de vingers door glipten.

De volgende wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 4 december, tegen HV Havana DS3.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 89x gezien