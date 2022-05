H.V. Grol DS1 – D.H.V. DS1

GROENLO – In de laatste wedstrijd van een uitstekend seizoen speelden de dames van handbalvereniging Grol thuis tegen DHV uit Delden.

In deze laatste wedstrijd werd tevens afscheid genomen van Kirsten, Silke en Hilde die stoppen met handbal en van Marieke die volgend seizoen een team lager wenst te spelen.

Ondanks dat HV Grol snel wilde spelen, lukte dit niet de eerste helft. Verdedigend stond het prima en was het voor de gasten uit Delden moeilijk om tot scoren te komen. De snelle tegenaanval kwam niet uit de verf en bovendien werd er te gehaast gespeeld.

Bij rust stond er 10-6 op het scorebord, een mooie voorsprong.

Alle goede bedoelingen waren aanwezig om deze voorsprong uit te bouwen, maar ook de tweede helft kwam HV Grol niet in haar geliefde spel. Het ging mee in het trage tempo van de tegenstander en daardoor werd het een matte partij handbal. Toch bleef HV Grol het heft in handen houden. Aan het eind kwam DHV nog dichtbij (14-13), echter met een versnelling en geconcentreerde aanvallen bracht HV Grol de stand weer op 16-13 en de wedstrijd was gespeeld. Uiteindelijk klonk bij een stand van 16-14 het eindsignaal, en de twee verdiende punten werden gevierd. Een mooie zesde plaats in de middenmoot is het resultaat van een uitstekend seizoen voor de dames van HV Grol. Dit werd nog gevierd tot in de kleine uurtjes.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....