H.V. Grol DS2 – Cabezota DS1

GROENLO – Zaterdagavond stond de laatste competitiewedstrijd voor dames 2 van handbalvereniging Grol op het programma. Een thuiswedstrijd tegen de dames van Cabazota 1 uit Enschede. Tijdens hun eerste ontmoeting in oktober in Enschede wonnen de dames van HV Grol met 19-23. Niet overtuigend, maar wel twee punten. Door deze uitslag wist HV Grol dat ze ook vandaag aan de bak zouden moeten, want het doel was om de laatste twee punten van het seizoen in Groenlo te houden.

HV Grol mocht het openingsdoelpunt voor haar rekening nemen, maar Cabazota antwoordde vrij snel met een tegentreffer. Dat was tevens het wedstrijdverloop tot een score van 8-8. Om en om maakten ze doelpunten. Was het bij HV Grol vooral de linkeropbouwer die scoorde, zo was het bij Cabazota de middenopbouwer die ze achter de Grolse doelvrouw wist te plaatsen. Vanaf 8-8 kantelde de wedstrijd en werd HV Grol sterker in de afronding. Dit resulteerde in een 15-10 ruststand.

Na rust ging de wedstrijd door zoals ze voor rust speelden. HV Grol kon moeilijk vat krijgen op de twee speelsters die voornamelijk uit stand van afstand schoten. Cabazota moest in HV Grol zijn meerdere erkennen als er door de thuisploeg een wissel werd ingezet. Uiteindelijk was het HV Grol die over Cabazota heen kwam en met een eindstand van 27-20 de wedstrijd wist te winnen.

De competitie werd afgesloten met winst. Helaas hebben de dames van HV Grol met vier wedstrijden minder dan de koploper niet hun hele competitie kunnen spelen, maar volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

