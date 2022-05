LICHTENVOORDE – Op woensdag 18 mei, van 20.00-21.30 uur, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een workshop nepnieuws begrijpen en herkennen in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Iedereen is van harte welkom. De toegangsprijs bedraagt € 3,50. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek betalen een euro minder: € 2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/nepnieuws.

Nepnieuws begrijpen en herkennen

Het internet staat bol van berichten die niet 100% waar blijken te zijn. Ofwel: nepnieuws/fake news. Nepnieuws is misleidende en onjuiste informatie, die wordt verspreid om geld te verdienen of om je mening te beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie.

Nepnieuws kan ons denken en gedrag beïnvloeden en kan ervoor zorgen dat we ons vertrouwen verliezen in de journalistiek, de overheid of de wetenschap. Daarom is het belangrijk om nepnieuws te begrijpen en te kunnen herkennen.

In deze workshop laat mediacoach Rianne van Eijnatten zien hoe nepnieuws werkt en geeft ze tips hoe je het kunt herkennen. Ook geeft ze informatie over algoritmes, filterbubbels, deepfake en meer.

Aanmelden

Op de site www.oostachterhoek.nl/nepnieuws staat meer informatie en de aanmeldmogelijkheid. Aanmelden kan ook bij het Servicebureau: 088-0062929.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....