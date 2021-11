H.V. Grol DS1 – Stevo DS2

Deel dit bericht













GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol een thuiswedstrijd. De gasten waren kampioenskandidaat Stevo uit het Overijsselse Geesteren.

HV Grol begon goed aan de wedstrijd en had niets te verliezen. Het team speelde verdedigend uiterst geconcentreerd en wilde van hieruit snel omschakelen naar de aanval. De aanvallen werden met veel variatie gespeeld en er ontstond hierdoor een gelijk opgaande wedstrijd. Tot 10 minuten voor de rust, met een gelijke stand van 8-8, deed HV Grol meer dan uitstekend mee.

In de laatste periode voor de rust werd het spel van de thuisploeg onnauwkeuriger en had het te vaak onnodig balverlies. Met de slordige fouten wist Stevo wel raad en scoorde 5 keer, zodat met een 8-13 stand door de uitstekend leidende scheidsrechter voor de rust werd gefloten.

Een goede eerste helft maar de onnodige fouten moesten eruit om tot een goed resultaat te komen, verder mochten de dames van Grol frank en vrij handballen.

In het begin van de tweede helft ontstond wederom een gelijk opgaande wedstrijd, via tussenstanden van 10-14, 12-16 en 14-19 bleef HV Grol goed partij geven. Hierna werd het spel slordiger, er werden drie strafworpen gemist en aanvallend werd het spel te doorzichtig, waar Stevo van profiteerde. Stevo vergrootte de voorsprong en speelde een gewonnen wedstrijd. Het eindsignaal kwam bij een stand van 21-29. Een nederlaag tegen een goede tegenstander, echter de dames van HV Grol deden zichzelf tekort door gemiste kansen en te vaak slordig balverlies. Positief was de werklust en het geloof in haar eigen spel, verdedigend waren ze sterk en er werden mooie gevarieerde aanvallen uitgespeeld, waarin Fleur zich liet zien door 7 keer vanuit de hoek te scoren.

De dames gaan lering trekken uit de slordigheden en dit verbeteren en vol goede moed naar de uitwedstrijd van volgende week zondag in Borne tegen Borhave 2, ook hier liggen weer kansen op winst voor de dames.

