Succesvolle thuiswedstrijd voor de Handbal B-jongens van HCW.

WINTERSWIJK – Afgelopen zondag stond er een spannende thuiswedstrijd op het programma voor de B-Jeugd van HCW tegen DFS Arnhem. Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. De wedstrijd verliep gelijk opgaand, en hoewel DFS Arnhem zich goed verweerde, slaagde HCW er telkens in om een stapje voor te blijven. De ruststand van 9-7 gaf ook aan dat het een spannende strijd was.

In de tweede helft zette HCW alles op alles om de voorsprong te behouden en uit te breiden. Met een goed spel slaagden zij erin om DFS Arnhem op afstand te houden. De eindstand van 20-16 is in het voordeel van de thuisploeg HCW. Door het uitvallen van enkele vaste spelers bij HCW door ziekte en blessures hebben Joep en Bart-Jan uit de HCW D-Jeugd meegedaan en verdienen een speciale vermelding voor hun bijdrage. Joep en Bart-Jan, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze overwinning.

Voor overige uitslagen en verslagen: www.hcw.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer