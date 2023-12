Jaarlijks Bedrijfs-Schiettoernooi door Schietvereniging Diabolo

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

BORCULO – Schietvereniging Diabolo organiseert op 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 9 februari haar jaarlijkse bedrijfs-schiettoernooi. Dit evenement staat open voor bedrijven die op zoek zijn naar een sportieve en gezellige avond uit met collega’s. Daarnaast is er ook ruimte voor vrienden, familie, verenigingen of buurtgroepen om deel te nemen in de zogenaamde vriendenklasse.

Teamsamenstelling en Toernooiopzet

Deelnemers kunnen zich inschrijven met een team van vier personen. Elk team krijgt de kans om eenmaal te schieten tijdens het toernooi. Naast de 15 wedstrijdkaarten die meetellen voor het eindresultaat, krijgt iedere deelnemer ook een extra schietkaart voor proefschoten.

Faciliteiten en Begeleiding

In de kantine van de schietvereniging kunnen de teams genieten van drankjes en snacks. Wanneer er plek beschikbaar is op de schietbaan, kan het team aan de slag. Voor deelnemers zonder eerdere schietervaring is er begeleiding aanwezig op de baan. Deze deskundige begeleiders zullen hulp en uitleg bieden, zodat ook nieuwe schutters een kans hebben op een topscore.

Live Scorebord en Nazit

Scores zijn direct na het inleveren van de geschoten kaarten te bekijken op een groot scherm in de kantine. Dit biedt teams de gelegenheid om te zien of ze kans maken op prijzen, terwijl ze nog gezellig kunnen nagenieten van de avond.

Inschrijving en Informatie

Bedrijven of vriendengroepen die geïnteresseerd zijn in deelname of meer informatie wensen, kunnen contact opnemen via e-mail: Rosannebrandenbarg@live.nl. Schietvereniging Diabolo kijkt ernaar uit om deelnemers te verwelkomen voor een avond vol sportiviteit en gezelligheid.

