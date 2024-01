HV Grol DS1 – de Tukkers DS2

GROENLO – Na de goede wedstrijd van vorige week traden de dames van handbalvereniging Grol vol goede moed aan tegen de nummer 2 op de ranglijst, namelijk de Tukkers uit Albergen. Het begin was echter wat nerveus en foutjes in de afronding werden direct genadeloos afgestraft met snelle break-outs van de tegenstander. Na circa 20 minuten keken ze tegen een 4-7 achterstand aan. Daarna herpakte de thuisploeg zich goed en mede door weer een solide offensieve dekking, wisten ze de achterstand te verkleinen. Door een prachtige, snoeiharde goal vanaf de middellijn van Lise in de laatste seconde van de eerste helft, wisten ze de aansluiting tot 8-9 te vinden.

De tweede helft verliep van de eerste tot de laatste minuut ongekend spannend. Beide ploegen namen wisselend de leiding of kwamen weer langszij. De hartslag van zowel coaches, spelers als ook het talrijk aanwezige publiek liep hoog op. Keepster Kim keepte weer een bijzonder sterke partij en bracht de tegenstander daarmee tot wankelen. Met snel en slim samenspel in de laatste minuten wisten de dames uit Groenlo een kleine voorsprong te nemen.

Ondanks een ietwat onrustige slotfase met fouten aan beide kanten trok HV Grol met een eindstand van 21-19 aan het langste eind. Top teamprestatie! Komende zondag spelen ze tegen Olympia, in Hengelo O.

