Aan de slag met Artificial Intelligence tools in bibliotheek

WINTERSWIJK – De tweede zondag in Winterswijk staat in het teken van activiteiten voor jongeren. Iedereen tussen de 12 en 18 jaar kan kennis komen maken met Artificial Intelligence op zondag 11 februari, vanaf 14.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden is wel nodig: www.oostachterhoek.nl/zooo

Je favoriete artiesten elkaars nummers laten zingen? Je tekeningen laten animeren? Het kan met AI! Ontdek tijdens deze workshop welke verschillende AI-tools er zijn en hoe je deze kunt gebruiken. Ook is er aandacht voor de impact van AI op onze samenleving.

Meld je snel aan, want het aantal beschikbare plekken is beperkt.

