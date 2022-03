1e editie SMOOG’s Got Talent

LICHTENVOORDE – Zondag 27 maart mocht het talent van SMOOG laten zien waar ze zoveel plezier aan beleven; samen muziek maken! Na een lange periode konden ze weer laten zien en horen waar de afgelopen tijd zo hard aan gewerkt is.

Voor de eerste editie van SMOOG’s Got Talent studeerden alle leerlingen een gezamenlijk stuk in. Aangezien de leerlingen uit maar liefst 8 muziekverenigingen uit heel Oost Gelre komen, was het al een kunststuk op zich om iedereen samen te laten repeteren. “Er is een grote opkomst aan leerlingen, er zijn 70 van de in totaal 90 leerlingen aanwezig”, aldus Bas Konings.

De zaal van De Swite zal vol belangstellenden. Het werd aan de slagwerkgroep over gelaten om iedereen meteen recht op de stoel te laten zitten. Daarna volgden alle instrumentengroepen met een grote diversiteit aan muziekkeuzes.

