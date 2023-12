Winnaar Lars Kuster over Jumping de Achterhoek: ‘Elk jaar beter’

VRAGENDER – De sfeer zit er al goed in tijdens week twee van Jumping de Achterhoek en de springruiters weten het te waarderen. “Ik heb de laatste tijd op concoursen nog niet zoveel publiek gezien als op de eerste dag hier”, lacht olympisch springruiter Gerco Schröder. Ook Marcus Ehning, afgelopen zondag winnaar van de Wereldbekerwedstrijd in Madrid, is in zijn nopjes in Vragender. Maar de grootste glimlach stond donderdagavond op het gezicht van Lars Kuster (25). Hij won de Porsche Centrum Gelderland Prijs op CSI2* 1.45m niveau.

Het zijn misschien niet de meest spannende rubrieken op de openingsdag van een internationaal concours, er werd toch al volop gestreden om de hoogste plaatsen. Felix Hassmann uit Duitsland, altijd garant voor een snelle rit, had goede kaarten in handen op de Holsteiner hengst Quiwitino WZ (Quiwi Dream), maar het 1.45m direct op tijd bleef in Gelderland.

Lars Kuster wist meerdere keren een galopsprong weg te laten met de tienjarige Idylle of Romance (Andiamo Z). “Ja, dit parcours lag mijn merrie helemaal. Ik wist dat als ik goed rijd en voorwaarts in het ritme blijf, dat we kans maakten. Ze is in vorm. We werden kortgeleden al vierde in de 1.55m Grote Prijs in Opglabbeek en ik denk dat ik haar zondagmiddag ook in de Grote Prijs start.”

Niet te koop

Het bijzondere aan Idylle of Romance is dat ze niet bij Lars Kuster op stal staat, maar bij haar fokster en eigenaresse Alice Schuurman in Elst. “Zij houdt haar zelf in conditie en brengt haar voor de trainingen. Gelukkig voor mij wil ze niet verkopen, dus ik hoop haar verder op te bouwen voor het hogere werk”, vertelt Lars Kuster, die als ruiter een stapje terug heeft gezet en de paarden – “Ik rijd er drie tot vier per dag” – combineert met zijn vaders bedrijf Kuster Olie. “Ik zit om half 7 ’s ochtends op de eerste, ben rond half 10 klaar met rijden en ga dan naar de zaak tot een uur of zes, zeven. Die combinatie gaat goed. Nu ik minder paarden rijd, merk ik dat ik er meer focus op heb en dat uit zich denk ik wel in goede resultaten. Ik heb een paar paarden voor de hogere rubrieken en daar moet ik nog maar even van genieten.”

Alles goed geregeld

Idylle of Romance ontwikkelt zich in elk geval goed, vindt Lars Kuster. “Ze heeft alle vermogen en begint ook sneller te worden, dat heeft ze vandaag laten zien. Ze doet graag haar best. Het is sowieso weer fijn rijden hier op Jumping de Achterhoek. De tribunes zijn wat kleiner, maar daardoor is de piste drie meter breder voor ons en dat merk je meteen in positieve zin. Super parcoursen hier, alles goed geregeld en tot in de puntjes verzorgd. Je merkt dat het elk jaar weer beter is. En ook al rijd ik hier regelmatig op concours, je hebt helemaal niet in de gaten dat je hier vaker bent. Alles ziet er anders uit. Het is fijn om hier te zijn. Bijna een thuiswedstrijd met veel bekenden, er zal komende dagen nog veel meer publiek komen.”

Overige winnaars

De 1.40m CSI2* Medium Tour (Iron Horse Farm Prijs) kwam op naam van Fleur Holleman uit Huissen, die vorige week bij de jeugd ook al twee rubrieken won. Ze zat nu op haar EK-paard Cataque du Haut Breil. De Belgische Charlotte Philippe won de 1.35m CSI2* Small Tour (Hendriks Ultieme Klasse Prijs) op Godiva S (Andiamo Z). Winnaars van de CSI1* rubrieken waren Iñigo Lopez de La Osa Franco uit Monaco met Divina de la Cologne in de 1.30m Big Tour (Morssinkhof-Rymoplast Prijs) en Suze Bos met Love It in de 1.20m Small Tour (PSC Lichtenvoorde Prijs).

Programma

Voor vrijdag staan er vier internationale springrubrieken gepland, waaronder de 1.45m Grote Prijs kwalificatie om 19.30 uur. Op zaterdag wordt internationale sport afgewisseld met finales voor jonge springpaarden. De twee Grote Prijzen worden op zondag verreden.

Meer informatie: www.jumpingdeachterhoek.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)