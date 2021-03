S.v. Grol start weer met trainen

Deel dit bericht

GROENLO – Met de nieuwe corona maatregelen, die ingaan op woensdag 3 maart, gaat sport vereniging Grol de trainingen weer opstarten. Naast de jeugdelftallen mogen ook alle seniorenspelers tot en met 26 jaar weer onbeperkt trainen. Ook partijtjes morgen weer.

Regio Cup / Competitie

Ook denkt de s.v. Grol dat bijna alle teams in de Regio Cup gaan spelen. Alleen voor de jeugdteams O-19-1, O17-1, O15-1 en O13-1 bestaat nog de kans dat de competitie wordt hervat. Dat betekent dat de eerste competitiehelft wordt uitgespeeld met promotie-degradatie-regeling. Over een paar weken beslist de KNVB definitief over deze competities. De datum van de mogelijke herstart is dan 10 april.

De Regio Cup komt er voor het veld- en zaalvoetbal. Er worden zeker 10 wedstrijden gespeeld per team. De wedstrijden worden gespeeld tot en met het laatste weekend van juni. Bij s.v. Grol wordt het veroveren van de Regio Cup bij elk team gevierd als een kampioenschap. De startdatum van de Regio Cup zal vermoedelijk in de volgende maand (april) liggen.

Indeling

Alle teams worden op hetzelfde niveau ingedeeld als in dit seizoen. Aanvragen om hoger ingedeeld te mogen worden, kunnen wel bij de KNVB worden ingediend. Met uitzondering van de selectieteams.

Trainingen

Tot en met 26 jaar mag er dus weer getraind worden. Die leeftijdsgrens heeft de regering bepaald. Tot en met 26 jaar wordt iedereen als jongvolwassene gezien. Alle bestaande trainingen van de jeugd blijven natuurlijk onveranderd doorgaan.

Van de teams bij de mannen hebben Grol 1, Grol 2, Grol 3, Grol 4, Grol 9 en Grol 10 zich al gemeld om weer in trainingsschema te worden opgenomen. Bij de Vrouwen geldt dit voor Grol/Vios 3. Ook het team van Grol G-1 gaat weer in training.

Het trainingsschema wordt op de nieuwe situatie vanaf 3 maart aangepast.

Voor alle seniorenspelers tot en met 26 jaar is er vanaf 7 maart op zondagmorgen een vrije training op een kunstgrasveld. Van 10.00-12.00 uur onder leiding van Marcel ten Barge en Ewald Brockötter. Je hoeft je daarvoor niet aan te melden. Iedereen is welkom. Het is een training zonder beperkingen, partijtjes spelen is dus ook toegestaan.

Bij voldoende belangstelling worden er de komende weken op zondag ook onderlinge wedstrijden tussen teams georganiseerd, 7 tegen 7 of 11 tegen 11. De teams kunnen zich daarvoor opgeven bij de voorzitter van de commissie senioren. (arjenkorenromp@gmail.com)