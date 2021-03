Denk mee over sport in de gemeente Bronckhorst

Deel dit bericht

Geef uw mening over het lokaal sportakkoord en de sportagenda

Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stellen we de komende tijd een lokaal sportakkoord en een sportagenda op. Uw mening als club, vereniging of sporter is daarbij belangrijk! Denk mee en meld u aan voor een van de online bijeenkomsten over de toekomst van sport in de gemeente Bronckhorst.

Lokaal sportakkoord

Het lokaal sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. We gaan op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap. Én we willen samen nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Bronckhorsters, in álle levensfasen. We willen afspraken maken en samenwerken zodat we onze ambities voor sporten en bewegen in Bronckhorst waar kunnen maken.

Denk mee over sporten en bewegen

Een lokaal sportakkoord maken we samen: laat uw stem dus horen! Heeft u een goed idee om sporten en bewegen in uw omgeving een impuls te geven? Heeft u niet direct een idee maar bent u wel geïnteresseerd in het akkoord? Meld u dan aan voor de (online) bijeenkomst over het lokaal sportakkoord via www.bronckhorst.nl/sportakkoord. U kunt deelnemen op 23 maart, 31 maart of 6 april a.s., van 20.00 tot 21.30 uur. Het lokaal sportakkoord is een uitwerking van het regionaal sportakkoord van de Achterhoekse gemeenten. Achterhoek in Beweging begeleidt de gemeente Bronckhorst hierbij.

Sportagenda

Naast het lokaal sportakkoord stelt Bronckhorst een sportagenda op. De uitkomsten van het lokaal sportakkoord zijn een belangrijke inbreng voor de sportagenda. Daarnaast gaat de sportagenda ook over investeringen in goede velden, terreinen en accommodaties. We gaan op zoek naar een balans tussen haalbaarheid en idealen. Vragen die naar voren komen zijn:

Welke wensen en behoeftes zijn er op dit moment voor sportaccommodaties, velden en terreinen?

Welke vragen spelen er bij sportverenigingen en -organisaties, bij sporters, sportbedrijven en bij welzijnsorganisaties?

Wat kunnen we verwachten op basis van bijvoorbeeld leeftijd van accommodaties, staat van onderhoud en wensen voor de toekomst? Het gaat hierbij om zowel gemeentelijke als particuliere accommodaties.

Hoe stemmen we de investeringsvraag af op de beschikbare financiële middelen?

Heeft u vragen of wilt u uw mening geven over sportaccommodaties, velden en/of terreinen? Dan bent u van harte welkom tijdens de (online) bijeenkomst op 7 april a.s. Schrijf u nu in via www.bronckhorst.nl/sportagenda

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan tot 20 maart.