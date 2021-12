Seizoensafsluiting Grol J08-1

GROENLO – Voor vandaag heeft de begeleiding John, Björn en Barry het idee gevat om een leuke en gezellige seizoensafsluiting te organiseren. Na te hebben verzameld op sportpark Den Elshof zijn we afgereisd naar het Sourcy Centrum te Zieuwent om daar gezellig een paar potjes speedsoccer te spelen. Na deze intensieve maar zeer geslaagde activiteit is het lekker douchen. Gezien de rode gezichtjes waar links en rechts de zweetdruppels overheen lopen zeker geen overbodige luxe!

Moe en voldaan nemen de jongens plaats in de auto om met de muziek, ja je gelooft het niet, van Bumba terug naar Groenlo te rijden. Wat hebben de jongens een schik in de auto. Terug in Grolle zijn we welkom bij John thuis om daar gezamenlijk even over de speedsoccer beleving na te praten terwijl Björn de knakworstjes aan het opwarmen is. Onder aanvoering van Dario worden er gekke bekken getrokken en is het tijd voor heerlijke broodjes knakworst! Nadat de jongens de broodjes achter de kiezen hebben wordt er nog even gezellig “onder” de kerstboom een tekenfilm gekeken waarna de jongens één voor één door hun ouders worden opgehaald.

De begeleiding kijkt terug op een geslaagde eerste seizoenshelft waarbij de jongens de nodige wedstrijden hebben weten te winnen maar ook een aantal hebben verloren. Belangrijkste is wel dat alle jongens met veel plezier hebben geleerd en er steeds meer beleving is in deze prachtige sport.

Namens de begeleiding wensen wij de jongens en hun ouders als ook alle andere leden van de Grol hele fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! Hopelijk kunnen we straks weer verder met het ons geliefde spelletje voetbal in de voorjaarscompetitie.

