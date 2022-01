Snowboardster Melissa Peperkamp naar de Olympische Spelen

ACHTERHOEK – De Achterhoekse snowboardster Melissa Peperkamp (17) vertrekt naar de Olympische Spelen in China! Tijdens de laatste drie World Cups in de afgelopen maand – in Canada, Verenigde Staten en Zwitserland – verzekerde zij zich met verve van een plek op de Winterspelen van 2022. Na Thedo Remmelink (ook uit Zelhem) en Annie Borckink is ze de derde Achterhoeker ooit die meedoet aan de Winterspelen

Al eerder won ze op de Jeugdspelen een zilveren medaille bij Slopestyle en een bronzen medaille bij Big Air en dit jaar, op 5 februari, rijdt ze als 17-jarige dus al haar eerste Olympische wedstrijd in China. ”Ik ging al skiën vanaf mijn derde levensjaar en ik stapte vrij snel over naar snowboarden, omdat ik mijn vader wilde inhalen, want op een board ga je harder!”, aldus een lachende Melissa bij een bezoek aan het kantoor van de Zwarte Cross. Haar ontwikkeling ging vervolgens rap, want bij haar eerste wedstrijden behaalde ze gelijk een podiumplek. In China neemt ze deel aan de onderdelen Slopestyle en Big Air. Slopestyle is haar favoriete onderdeel: een parcours met allerlei obstakels waarop ze originele trucs en sprongen moet laten zien. Haar verrichtingen voor het Nederlandse team bij de Winterspelen zijn natuurlijk allemaal te volgen via de NOS-uitzendingen online en op televisie. Op 5 februari is de kwalificatie voor Slopestyle en op 6 februari de finale. Op 14 februari vindt de kwalificatie voor Big Air plaats en op 15 februari de finale. ”Samen met alle Feestfabriek collega’s kruipen we in ieder geval met een zakje chips en een glaasje Nozem Oil voor de buis om te juichen voor Melissa”, aldus de trotse Zwarte Cross festivaldirectrice Tante Rikie. Melissa zelf heeft er zin in: ”Ik ga daar gewoon lekker doen waar ik goed in ben en wat ik het allerliefst doe. Ik zou zeggen: houd mijn avonturen via mijn social media-kanalen in de gaten!”.

De Zwarte Cross Talententuin

De Zwarte Cross Talententuin helpt talentvolle sporters en culturele talenten een groter publiek te bereiken door ze via de kanalen van de Zwarte Cross te promoten. De poule van Talententuiners bestaat momenteel uit motorrijder Jeffrey Buis, kunstenares Maudy Alferink, mountainbiker Annemoon van Dienst, inline skater Stefan Selders, downhiller Tristan Botterham en snowboardster Melissa Peperkamp.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....