Alternatieve start Expeditie Noordkaap! 

LICHTENVOORDE – Aanstaande zondag is de start van de zesde editie van Expeditie Noordkaap. In verband met de coronamaatregelen zal er geen grootse start vanuit Lichtenvoorde plaats vinden, maar is de organisatie uitgeweken naar Denemarken. Gerard Dusseldorp is een van de organisatoren en hij vindt het aan de ene kant jammer dat er geen start vanuit Lichtenvoorde is, maar aan de andere kant is hij blij dat er überhaupt een editie kan plaats vinden.

Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, die de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië brengt, met als hoogtepunt een bezoek aan de Noordkaap zelf. Dit jaar zullen er op zondag 30 januari 2022 22 teams vertrekken om een week later op zondag 6 februari 2022 weer huiswaarts te keren.

Dusseldorp zegt dat het een speciaal jaar is. “Normaal gesproken zijn we de meeste tijd kwijt met het organiseren van gave en waanzinnige activiteiten onderweg. Nu ben je vooral aan het bellen met de autoriteiten in de verschillende landen hoe om te gaan met de Covid regels per land. Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren veel relaties opgebouwd in die landen en zijn we overal welkom en gaan we er een hele complete rit van maken om nooit te vergeten”, aldus Dusseldorp. De activiteiten die de deelnemers onderweg gaan doen zijn nog geheim, maar in voorgaande jaren zijn er al veel spectaculaire activiteiten ondernomen. Te denken valt aan een sneeuwscootertocht, huskeyhondentocht, noorderlicht spotten, krabvissen, ijsbreker en zelfs zwemmen in de Botnische golf bij -40 graden Celsius. “Wel in een speciaal pak natuurlijk”, vult Dusseldorp enthousiast aan.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk op een veilige manier het bereiken van de Noordkaap via een route die door de organisatie is uitgezet. Tijdens de rit heeft de organisatie dag en nacht een zogenaamde Backoffice ingericht in Lichtenvoorde. Hier worden de teams voorzien van coördinaten om de route te kunnen rijden en worden ze in de gaten gehouden. Mocht er onverhoopt onderweg iets gebeuren, dan kunnen ze vanuit de Backoffice altijd zien waar het team is en kan er hulp op afstand worden geboden. Op de Backoffice zitten vrijwilligers vanuit de hele Achterhoek die allemaal een passie voor auto’s en Lapland hebben. Ze hoeven niet per se in het dagelijks leven werkzaam in deze sector te zijn, volgens Dusseldorp. “Onze Jeroen heeft bijvoorbeeld in het dagelijks leven een bedrijf in brandveiligheid en is deze week de hele week op de Backoffice te vinden.”, aldus Dusseldorp.

Namens de organisatie rijden Mike en Eric Huinink voorop als verkenners en fungeren Marc Plaggenburg en Jorg Ebbers als bezemwagen en aanspreekpunten onderweg. De teams zullen tijdens de barre tocht continue te volgen zijn via een ingebouwd track en trace systeem zodat de thuisblijvers en andere belangstellenden via de site van Expeditie Noordkaap exact kunnen zien waar de teams rijden. Ook zal er regelmatig via social media verslag gedaan worden van de gave winterse activiteiten die de teams onderweg doen.

Als laatste wil Dusseldorp nog zijn dank uitspreken aan alle, voornamelijk Achterhoekse, ondernemers die Expeditie Noordkaap belangeloos helpen om het ieder jaar toch weer tot een groot succes te maken.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....