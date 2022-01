Jesper Vieberink uit Zelhem gehuldigd als Bronckhorster held

ZELHEM – Samen bevelvoerder Suzanne Liet van de brandweerpost in Zelhem heeft burgemeester Marianne Besselink op 24 januari de 11-jarige Jesper Vieberink het lintje Held van Bronckhorst uitgereikt. Dit gebeurde bij hem thuis en zijn trotse ouders waren daar natuurlijk ook bij.

Jesper kreeg de onderscheiding vanwege zijn heldhaftige optreden bij een brand bij hem thuis. In de garage was half januari een brand ontstaan. Zijn ouders waren even bij de buren en Jesper was alleen. Hij zag de brand toen de rookmelder afging en belde 112. De brandweer kwam, haalde Jesper en de huisdieren (2 honden, een kat en twee parkieten) uit huis en bluste de brand. Doordat Jesper meteen 112 belde, raakte niemand gewond. Het vuur richtte vooral in de garage schade aan.

Burgemeester Besselink: “Het is zo belangrijk dat ook kinderen al jong weten dat bij je brand of een ongeluk 112 moet bellen. En doordat Jesper dat ook zo snel deed nadat hij de brand zag, is iedereen gered en de schade beperkt gebleven. Dat maakt hem voor ons een held en hij heeft het lintje daarom dubbel en dwars verdiend.”

