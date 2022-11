V.V. Grol DS1 – Heva VCV ‘Topklimaat in volleybal’ DS2

GROENLO – Deze week hadden we weer een wedstrijd in eigen honk. De wedstrijd was dan ook bijna een kopie van de vorige wedstrijd, met gelukkig ook weer een 4-0 overwinning tot gevolg! Er moet alleen wel even worden vermeld dat Jootje deze keer niet op de tribune zat om de laatste vijf punten van de set aan te kondigen. Dat maakte dat we zelf af en toe toch maar even op het scorebord moesten spieken. Hier zagen we dat Varsseveld regelmatig akelig dichtbij kwam met de punten.

Het was een team met een sterke verdediging waardoor wij moeite hadden om de bal op de grond te krijgen. Ook liepen we veel punten mis door serve fouten, hierdoor ontstond onnodig een taaie wedstrijd. Het leek er dan ook aardig op dat we deze wedstrijd liever tegen onszelf speelden dan tegen Varsseveld. Dan merk je toch dat, met onze korte spanningsbogen, concentratie wel een dingetje blijft. Desondanks geeft het een voldaan gevoel om zo’n wedstrijd af te sluiten met een 4-0 overwinning.

Setstanden:

25-21

25-20

25-19

25-23

Voor de volgende wedstrijd reizen we 12 november af naar het pittoreske Borculo, waar we om 12:30 de strijd weer aan gaan. Als u tijd en zin hebt, kom gezellig kijken!

