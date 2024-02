3 maart start de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book

TOLDIJK – In de eerste volle week van ‘meert streektaalmaond’ is het weer de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. De week wordt afgetrapt met het Waeketreffen op zondagmorgen 3 maart, bij Den Bremer in Toldijk. Hier wordt het kadobuukske van de Waeke, Flonkergood, gepresenteerd en de winnaar van Beste Boek Achterhoek en Liemers 2023 bekend gemaakt. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

De Waeke, dit jaar van 3 t/m 10 maart, is een initiatief van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Dialectkring Achterhook en Liemers en Vrienden van de Streektaal Lochem. Niet alleen boeken in streektaal, maar ook boeken uit en over de streek of binding met de Achterhoek en Liemers worden in de Waeke in het zonnetje gezet.

Dat geldt ook voor schrijfsels in de streektaal: in kadobuukske Flonkergood zijn de mooiste verhalen en gedichten van streektaalschrijvers uit de regio opgenomen. Men krijgt het boekje, dat dit jaar het thema ‘Geveul’ heeft, in de Waeke cadeau bij aankoop van een boek in de lokale boekhandel of via achterhoekseboeken.nl.

Waeketreffen

Het ‘boekenbal’ van de Achterhoek en Liemers, het Waeketreffen, is dit jaar op zondagmorgen 3 maart, van 11.00 t/m 13.00 uur, in zaal Den Bremer in Toldijk. Een aantal inzenders van Flonkergood dragen hun verhalen voor, zangeres Karin Hukker speelt met veel ‘geveul’ streektaalmuziek en er wordt bekend gemaakt wat het Beste Boek van Achterhoek en Liemers uit 2023 is.

De genomineerde boeken zijn Geschiedenis van mijn sok van Jonah Falke, Grols Gewin van Godfried Nijs, Vastberaden en veelbelovend van Frederieke Jeletich-Visser, Kind van Maria en Mao van Jos Palm en De oorlog van Jan Massink van Karel Berkhuysen en Ingeborg te Dorsthorst. De winnaar ontvangt het Beste Boek-beeldje en een geldprijs uit handen van juryvoorzitter Gerwin Nijkamp.

Meer informatie over de Waeke, het Waeketreffen en de verkiezing Beste Boek: www.ecal.nu/waeke