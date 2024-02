Piet is jarig: een smakelijk feest!

WINTERSWIJK – Piet is jarig en dat betekent een heel weekend feest in Museum Villa Mondriaan! Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 maart is iedereen uitgenodigd om een heel weekend te genieten van kunst, gezelligheid én een smakelijk programma. Van pubquiz tot taartbakwedstrijd en van lezingen tot workshops: het programma belooft voor jong en oud een culinaire belevenis te worden. In dit artikel lichten we drie hoogtepunten uit die je absoluut niet mag missen.

Piets pubquiz ‘Achterhoekse Streken’

We trappen het weekend af op vrijdagavond 8 maart met de feestelijke pubquiz ‘Achterhoekse Streken’. Verzamel je leukste vrienden en doe mee aan een avond vol plezier. Wat is de kleinste buurtschap in de gemeente Winterswijk? Wat is de bekendste lekkernij uit de Achterhoek? En wat was Mondriaans favoriete eten? speel mee in teams van drie en wie weet gaan jullie naar huis met eeuwige roem en……

Winterswijk Bakt

Piet is jarig en dat vieren wij! Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. Op zaterdag 9 maart gaat de oven aan voor de wedstrijd Winterswijk Bakt: de eerste taartenbakwedstrijd van Winterswijk. We dagen alle taartenbakkers uit om hun beste Mondriaantaart te presenteren. De vakkundige jury zal niet alleen letten op smaak, maar ook op originaliteit en presentatie. Durf jij de uitdaging aan?

Lezingen, tuinieren en meer

Naast deze hoogtepunten zijn er nog veel meer activiteiten te beleven tijdens het Piet is jarig weekend. Zo kun je je innerlijke kunstenaar ontdekken tijdens een inspirerende schilderworkshop of deelnemen aan de Mondriaanwandeling. Maak kennis met het luministische werk van Mondriaan, Jan Sluijters en Leo gestel tijdens de lezing

Verder kun je je voorbereiden op de volgende tentoonstelling tijdens een lezing van conservator Jitske Lamain over Mondriaan, Sluijters en Gestel. Voor de jongste bezoekers biedt het museum een workshop groenten planten in de groetentuin met tuinman Bert. Tot slot vinden er gratis flitsrondleidingen plaats door onze ervaren rondleiders. Mis deze unieke kans niet om de verjaardag van Piet Mondriaan in zijn voormalige woonhuis te vieren. Meld je snel aan, want vol is vol.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmeldingen en meer informatie over het programma, bezoek onze website www.villamondriaan.nl/pietisjarig.