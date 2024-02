Bereslim-party voor de allerjongsten in bibliotheek

WINTERSWIJK – Op zondag 25 februari, vanaf 14.00 uur, kunnen de allerjongste kinderen (0-6 jaar) naar de Bereslim Party. Natuurlijk mag papa of mama ook mee. De toegang is gratis, maar aanmelden noodzakelijk en kan in de vestiging, of via www.oostachterhoek.nl/zooo

Feest

Bereslim viert het 17 miljoenste bekeken boek! Jørgen Hofmans komt daarom om 14.00 uur voorlezen. Ook opent de Bibliotheek Oost-Achterhoek die middag officieel de nieuwe Bereslim-hoek met een feestelijk tintje. En bij een feestje horen natuurlijk ook kadootjes en een traktatie!

Jørgen Hofmans met Moffel en Piertje

Schrijver Jørgen Hofmans wist op de lagere school al dat hij graag les wilde geven. Als twintiger stond hij voor een klas met kleuters. Na 10 jaar werkzaam te zijn in het onderwijs ging hij werken bij de TV. Elf jaar lang was hij (eind)redacteur voor programma’s als Koekeloere en Het Zandkasteel. Nu is hij fulltime auteur voor televisie en educatieve uitgeverijen én de schrijver van de verhalen over Moffel en Piertje.

Bereslim

Bereslim is dé aanbieder van digitale prentenboeken en pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. De digitale prentenboeken geven een enorme taalimpuls. Alle leden van de bibliotheek, ook jeugdleden, kunnen het aanbod van Bereslim ook thuis bekijken.