Vieren dat landgoed Hackfort 700 jaar bestaat met Open Dag in het kasteel

VORDEN – Hoera, landgoed Hackfort bestaat in 2024 wel 700 jaar! Dat vieren de boswachters met een mooi programma. Een blik werpen in het kasteel kan hierbij zeker niet ontbreken. Met plezier zetten we de deuren van het kasteel open tijdens speciale Open Dagen. Het eerste openingsweekend vindt plaats op 13 en 14 april. Dan zijn bijna alle vertrekken in het kasteel te bekijken: een unieke kans voor iedereen die wel eens wil dwalen door de ruimtes in het kasteel. Meer informatie en aanmelden voor een tijdstip naar keuze op www.nm.nl/hackfort.

Dwalen door het kasteel

Tijdens het dwalen door het kasteel ontdek je de geheel eigen sfeer van iedere ruimte. De ronde torenkamers, een robuuste herenkamer en lieflijke, bloemrijke kleurenpracht in Freule Sannies salon. Een blikvanger is de chique Van Westerholtzaal (de grote zaal). In het souterrain met zijn dikke muren en gewelven ervaar je echt de 700 jarige historie van het kasteel en haar boeiende bewoners.

Verhalen over Hackfort

De geschiedenis van het kasteel laat zich nog goed ontsluieren, maar roept tegelijk de nodige vraagtekens op. Wel torens, maar geen gracht. Het aanzicht van een buitenhuis, maar gewelven en muren in de kelders van een echt middeleeuws kasteel. Onderweg vind je allerlei info en wetenswaardigheden en ontmoet je (vrijwillige) boswachters die je van alles over het kasteel en het landgoed kunnen vertellen. Uiteraard ontbreken de grappige, aandoenlijke anekdotes over het leven op een landgoed en van de karakteristieke laatste baron en freules niet.

Terugkijken, genieten en vooruitblikken

Hoera, landgoed Hackfort bestaat in 2024 wel 700 jaar! 700 jaar waarin het landgoed is gevormd tot wat deze nu is. Een parel in de Graafschap van de Achterhoek. Er is gegraven, geploegd en geplant. Het kasteel is gebouwd, verwoest, weer opgebouwd en verbouwd. Landadel, waterschappers, boeren en bewoners hebben het landgoed gevormd in de afgelopen eeuwen. De laatste 40 jaar dragen ook de boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten hun steentje bij aan het behoud en de ontwikkeling van Hackfort. Vele bezoekers genieten dagelijks van het landschap, de natuur en de vele mooie plekjes op het landgoed. 700 jaar Hackfort dat vieren we o.a. met Open Dagen in het kasteel, een kunstroute en kasteelconcerten. We kijken 700 jaar terug, genieten van vandaag en kijken vooruit naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Kom naar de Open Dagen en hoor de verhalen!