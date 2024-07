Jumping de Achterhoek wordt nationaal concours

VRAGENDER – Tien jaar nadat Jumping de Achterhoek neerstreek op Paardensportcentrum Lichtenvoorde en duizenden ruiters en amazones vanuit diverse werelddelen in de ring kreeg, is er een verandering op komst. Jumping de Achterhoek wordt begin december een nationaal springconcours in plaats van een internationaal evenement.

Het concept van Jumping de Achterhoek kent al een lange historie, want het tweeweekse concours voor jeugdruiters en senioren ging van start als Hippisch Hengelo en telde vijftien edities, voordat het naar Enschede verhuisde en twee jaar lang als Indoor Twente doorging. Na een derde verhuizing naar Vragender groeide het concours verder uit qua naamsbekendheid en stond Jumping de Achterhoek met vette letters in de agenda van vele ruiters. De sfeer en de publieke belangstelling maakte het concours zo bijzonder voor de deelnemers.

Bij de organisatie ervan komt heel veel kijken en het heeft een enorme impact op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. In de aanloop er naartoe, maar ook in de afbouw en de periode daarna. “Het kost heel veel tijd en energie om de accommodatie om te toveren in de sfeervolle hal die we altijd hadden voor deze weken. Daar komt bij dat de weersomstandigheden, zoals alle regen, zodanig tegen zitten dat het creëren van goede omstandigheden bij de stallen en bij het parkeren bijna onmogelijk is. We hebben hier ruim een half jaar over gespard en uiteindelijk besloten om van Jumping de Achterhoek een heel mooi nationaal concours te maken. Al met al was het geen makkelijke keus omdat we weten dat velen het internationale evenement een warm hart toe dragen en het gaan missen”, vertelt Eric Morssinkhof namens Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

“Alle deelnemers, sponsoren, leveranciers en standhouders bedanken we enorm voor hun deelname aan en trouwe ondersteuning van Jumping de Achterhoek in de afgelopen jaren. Dank ook aan organisatiebureau EQ International dat het concours destijds naar Vragender verhuisde en de kennis die Mariska van Groningen met zich meebracht.”

Het team van PSC Lichtenvoorde hoopt iedereen graag terug te zien in het eerste weekend van december tijdens het nationale concours Jumping de Achterhoek, waarbij op dezelfde hoogtes gesprongen wordt als tijdens het internationaal concours. Inclusief een Grote Prijs op 1.45m niveau.