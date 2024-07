Gemeente Bronckhorst en COA plannen tweede opvanglocatie voor jonge vluchtelingen in Vorden

VORDEN / BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) willen een tweede opvanglocatie realiseren voor 80 jonge vluchtelingen aan de Kerkhoflaan in Vorden. Deze beslissing komt te midden van de acute opvangproblematiek voor vluchtelingen in Nederland, die zorgt voor schrijnende situaties. Gemeenten worden dringend verzocht om opvangmogelijkheden te zoeken en Bronckhorst wil hieraan bijdragen.

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft besloten het terrein aan de Kerkhoflaan te verhuren aan het COA voor de bouw van een tijdelijke opvanglocatie. Deze locatie zal maximaal 80 jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar huisvesten voor een periode van 10 jaar. De gekozen locatie is eigendom van de gemeente, is snel beschikbaar en voldoet aan de criteria van het COA, waaronder nabijheid van het centrum met voorzieningen zoals winkels, sportfaciliteiten en openbaar vervoer. De verwachting is dat de opvanglocatie in de tweede helft van 2025 kan openen.

Het COA zal de komende tijd een businesscase uitwerken, terwijl de gemeente werkt aan een omgevingsplan en het vergunningstraject, waarbij omwonenden nauw betrokken zullen worden. Het is belangrijk dat vluchtelingen een veilige plek vinden in Nederland en Bronckhorst wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door voor een langere periode opvang te bieden aan jongeren die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. Eerder bood Bronckhorst al opvang aan 70 jongeren in De Betteld in Zelhem tijdens de wintermaanden.

Burgemeester Marja van der Tas verklaart: “Wij zoeken ruimhartig naar passende en humane huisvesting voor vluchtelingen, zodat zij een voorlopig thuis en toekomstperspectief hebben. Tegelijkertijd begrijpen wij dat ons voornemen veel impact heeft op buurtbewoners en bespreken wij met hen hoe we de opvang zo goed mogelijk kunnen inpassen in hun omgeving. Zorgvuldige begeleiding en toezicht op de locatie is straks belangrijk.” Om de opvanglocatie te realiseren, zal het COA een tijdelijke accommodatie bouwen op het perceel.

Bijeenkomst voor omwonenden

De gemeente en het COA organiseren komende week een besloten bijeenkomst voor direct aanwonenden en omliggende bedrijven om hen persoonlijk te informeren over het plan. Tijdens deze avond krijgen zij meer informatie en kunnen zij hun vragen stellen. Vertegenwoordigers van de gemeente en medewerkers van het COA zullen hierbij aanwezig zijn.

Kleinschalige locaties

Volgens de nieuwe Spreidingswet is de gemeente verplicht 221 asielzoekers op te vangen. Bronckhorst streeft ernaar deze opvang op kleinschalige locaties aan te bieden, geschikt voor maximaal 80 jonge vluchtelingen, passend bij de aard en schaal van de gemeente. In maart werd al een locatie in Hengelo aangewezen naast het gemeentehuis voor hetzelfde aantal jongeren. Er wordt nog gezocht naar een derde locatie in Bronckhorst.

Voor meer informatie over het plan voor de opvanglocatie in Vorden, kunt u terecht op www.bronckhorst.nl/opvangvorden.